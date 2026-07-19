رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در مهرستان

عبدالواحد جمشیدزاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای رسالت سازمانی مبنی بر صیانت از انفال و حفظ منابع خدادادی، با پیگیریهای مستمر این اداره و حسب دستور مقام محترم قضایی، عملیات رفع تصرف در بخش مرکزی از توابع شهرستان مهرستان اجرایی شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهرستان گفت: در این اقدام قانونی، ۱۰ هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو به صورت غیرقانونی مورد دخل و تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.
جمشیدزاده ارزش ریالی اراضی آزاد شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: این اراضی که جزو سرمایههای ملی محسوب میشوند، با هدف حفظ اکوسیستم منطقه و جلوگیری از تخریب محیطزیست، با قاطعیت از ید متصرفان خارج شد تا در اختیار عموم مردم و نسلهای آینده قرار گیرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهرستان تأکید کرد: دستگاههای متولی بهویژه در بخش منابع طبیعی، بدون هیچگونه اغماض و تعارفی با هرگونه زمینخواری و تصرف اراضی ملی برخورد قاطع خواهد کرد و اجازه نخواهند داد سودجویان برای منافع شخصی، امنیت زیستی و داراییهای عمومی مردم را به خطر بیندازند.
وی در ادامه با تقدیر از همکاری دادستان و مقام قضایی شهرستان در صدور به موقع دستورات لازم، تصریح کرد: نقش مردم در حفظ و حراست از منابع طبیعی بسیار کلیدی است. از همشهریان عزیز در شهرستان مهرستان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی یا قطع درختان جنگلی، مراتب را بلافاصله به اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع دهند.
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