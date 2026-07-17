نشان «حبیب» بر سینه دو پیرغلام در موج ۱۳۸ اجتماع شبانه گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری صد و سیوهشتمین اجتماع شبانه مردم گرگان، آیین تجلیل از دو پیرغلام اهلبیت(ع) با حضور جمعی از مسئولان، خادمان هیئات مذهبی و عزاداران حسینی برگزار شد.
در این مراسم، حاج علی قدمنان و حاج قنبر کمال غریبی به پاس سالها مجاهدت، اخلاص و خدمت در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و برپایی مجالس عزای حضرت سیدالشهدا(ع)، با دریافت نشان «حبیب» از سوی بنیاد دعبل خزاعی استان گلستان مورد تجلیل قرار گرفتند.
این آیین در فضایی معنوی و همزمان با سینهزنی و مرثیهسرایی عزاداران برگزار شد و حاضران با تکریم پیشکسوتان عرصه خدمت به اهلبیت(ع)، از تلاشهای ماندگار آنان در زنده نگه داشتن شعائر حسینی قدردانی کردند.
نشان «حبیب» از جمله نشانهای فرهنگی بنیاد دعبل خزاعی است که به منظور پاسداشت سالها خدمت خالصانه پیرغلامان و خادمان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به چهرههای شاخص این عرصه اهدا میشود.
موج صد و سیوهشتم اجتماع شبانه مردم گرگان نیز همچون شبهای گذشته با نوحهخوانی، سینهزنی و ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) و با حضور پرشور عاشقان اهلبیت(ع) برگزار شد و آیین تجلیل از این دو پیرغلام، جلوهای از تکریم پیشکسوتان فرهنگ حسینی در استان گلستان را به نمایش گذاشت.
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