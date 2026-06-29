پیر غلام مراغه ای: جوانان امروز، پرچمداران تداوم راه شهدا هستند

مرتضی اعظمی در ابتدای این گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توفیق خدمت در دستگاه اهل بیت (ع) اظهار داشت: سالیان بسیاری است که از عمرم می‌گذرد و در تمام این مسیر، آنچه چراغ راه زندگی‌ام بوده، ارادت به ساحت مقدس اباعبدالله (ع) و چشم‌انتظاری برای ظهور امام زمان (عج) است. این عشق، یک عادت زودگذر نیست؛ بلکه با روح و جان ما گره خورده و افتخار من این است که موی سپیدم در این راه خدمت، رنگ باخته است.

شور حسینی باید با «شعور حسینی» همراه شود

این پیرغلام اهل بیت (ع) با اشاره به تغییرات سبک عزاداری‌ها نسبت به دهه‌های گذشته، تصریح کرد: هر دورانی حال و هوای خاص خود را دارد. مراسم‌های قدیم صفای ویژه‌ای داشتند و امروز هم مراسم‌های ما از شور و حرارت مثال‌زدنی برخوردارند. اما نکته کلیدی که همواره بر آن تأکید دارم، این است که نباید شور حسینی از شعور حسینی جدا شود. عزاداری بدون شناخت، ناقص است؛ ما باید در کنار سینه‌زنی و عرض ارادت، به عمق پیام کربلا و درس‌های اخلاقی و حماسه‌ی آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

جوانان؛ امید و بازوی اصلی هیئت‌ها

اعظمی با ابراز رضایت از حضور نسل جوان در هیئت‌های عزاداری، گفت: برخلاف برخی نگاه‌های منفی، جوانان امروز بسیار مشتاق، باانگیزه و پای کار هستند.

من در هیئت عاشقان ثارالله، اخلاص بی‌نظیری را در جوانان می‌بینم. تفاوت سبک برگزاری مراسم‌ها نباید ما را به این سو ببرد که تصور کنیم نسل امروز نسبت به مفاهیم دینی بی‌تفاوت است؛ اتفاقاً همین حضور پرشور جوانان در هیئت‌ها، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای سنت‌های مذهبی ماست و آن‌ها پرچمداران واقعی این راه هستند.

هیئت‌ها؛ پایگاه تربیت انقلابی و اخلاقی

وی در بخش پایانی سخنان خود، هیئت‌های عزاداری را فراتر از یک مکان برای سوگواری دانست و افزود: هیئت‌های ما، به ویژه در مراغه، باید پایگاهی برای تربیت نسل متعهد و انقلابی باشند. ما باید تلاش کنیم فضای هیئت‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنیم که علاوه بر شور حسینی، محل کسب معرفت و بصیرت نیز باشد تا نسل بعد با همان اعتقادات راسخ رزمندگان اسلام، مسیر را ادامه دهند.

گفتنی است؛ شهرستان مراغه به عنوان یکی از قطب‌های عزاداری استان آذربایجان شرقی، همواره هیئت‌هایی با قدمت و سابقه درخشان در برگزاری مراسم‌های آیینی داشته است. هیئت «عاشقان ثارالله رزمندگان اسلام» یکی از این پایگاه‌های مهم است که به واسطه حضور پیرغلامان و خادمان مخلص، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم این منطقه دارد. «مرتضی اعظمی»، از پیشکسوتان و پیرغلامان این هیئت که ۷۰ سال از عمر خود را در دستگاه اباعبدالله الحسین (ع) سپری کرده است.