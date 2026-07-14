همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در کاشان به صورت کاملا مردمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر جلال زاده شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در کاشان اظهار کرد: این همایش چهارمین آئین خود را برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه این همایش به صورت استانی برگزار می شود، ابراز کرد: اما این همایش در کاشان با توجه به ظرفیت‌های بالای هیئات مذهبی برگزار می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی کاشان با اشاره به اینکه از ابتدای نخستین دوره تاکنون از ۳۰۰ پیرغلام حسینی تجلیل شده است، تصریح کرد: امسال در فضای مجازی فراخوان دادیم و از هر هیئت مذهبی خواستیم که پیرغلامان خود را معرفی کند و پس از آن کمیته ای شکل گرفت و از بین افراد معرفی شده ۷۲ مورد انتخاب شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این معرفی تکریم عزیزان پیرغلام حسینی و تشویق نسل جدید برای فعالیت در این عرصه است.

جلال زاده با اشاره به اینکه کاشان بیش از یک هزار و ۱۰۰ هیئت مذهبی دارد، گفت: این همایش، آخرین مراسم نخواهد بود و باز هم برای سالهای آینده این همایش ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شرط سنی پیرغلامان بالای ۷۵ سال است، افزود: برای مداحان و ذاکرین حسینی شرط سنی ۷۰ سال در نظرگرفته شده است.

دبیر شورای هیئات مذهبی کاشان افرود: یکی دیگر از شروط فعالیت مستمر در هیئت مذهبی طی حداقل ۳۰ سال گذشته است.

وی گفت: چهارمین همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی به صورت کاملا مردمی و با استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی برگزار شد.