به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان صبح جمعه در دومین روز سفر به استان ایلام، با بازدید از زیرساختها و امکانات مرز مهران، ایلام را اربعینترین استان کشور خواند و از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.
پورجمشیدیان، قائممقام وزیر،معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، در دومین روز سفر خود به استان ایلام با حضور در شهرستان مهران از زیرساختها، امکانات و ظرفیتهای مرز مهران برای تسهیل تردد زائران اربعین بازدید کرد.
وی در این بازدید از پایانه برکت، پایانه شهید سلیمانی، میدان اربعین و دیگر بخشهای خدماتی و زیرساختی مرز مهران بازدید و روند آمادهسازی این مرز برای میزبانی از زائران را بررسی کرد.
پورجمشیدیان سپس در نشست ستاد مرکزی اربعین در مرز مهران با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: همه امکانات، تجهیزات و تمهیدات لازم برای خدمترسانی مطلوب به زائران حسینی فراهم شده و دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل در حال آمادهسازی نهایی هستند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه ایلام، اربعینترین استان کشور است گفت: مرز مهران محوریترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین به شمار میرود و سالانه حدود ۷۰ درصد زائران اربعین حسینی از این مرز تردد میکنند؛ از اینرو تقویت زیرساختها و ارتقای خدمات در این مرز از اولویتهای اصلی ستاد مرکزی اربعین است.
وی بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تأکید کرد تا زائران اربعین بتوانند با سهولت امنیت و رفاه بیشتری از مرز مهران تردد کنند.
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