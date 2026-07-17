به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارعکمالی ظهر روز جمعه در آیین راهاندازی موکبهای اربعین حسینی که در مسجد صاحبالزمان(عج) روستای کوریجان ضمن تکریم مقام خادمان زائران اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: خدمت به زائران در موکبها یک برنامه خدماتی صرف نیست، بلکه اعلام آمادگی لشکر امام حسین(ع) در استانی است که به دارالمومنین و دارالمجاهدین شهرت دارد و از تمدنی کهن برخوردار است.
وی با بیان اینکه اربعین بزرگترین رزمایش مردمی جبهه مقاومت محسوب میشود، افزود: دشمنان مکتب سیدالشهدا(ع) از گستردگی پذیرایی و خدماترسانی به زائران واهمهای ندارد بلکه هراس اصلی آنها از نقشآفرینی اربعین در ایجاد وفاق، همدلی و انسجام میان امت اسلامی است.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان موکبها را «دانشگاه اخلاق، کرامت و جهاد تبیین» خواند و خطاب به خادمان افزود: شما در سنگر مقاومت قرار دارید و ادامهدهنده مسیر حضرت عباس(ع) و زینب کبری(س) هستید و توفیق خدمت امروز شما، مرهون خون پاک هشت هزار شهید گلگونکفن استان همدان است که امنیت و آرامش امروز را تضمین کردند.
وی خدمت به زائران را بزرگترین سرمایه معنوی موکبداران دانست و تاکید کرد: خادمان باید تمام ظرفیت و امکانات خود را به کار گیرند و با نیات الهی، خدمت به هر زائر را به یاد یکی از شهدا انجام دهند.
سردار زارع کمالی در بخش پایانی سخنان خود، خادمان را به نقشآفرینی به عنوان «رسانه تمدنساز» دعوت کرد و گفت: هر موکب و چادر، یک قرارگاه جنگ نرم در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است و خادمان باید فرهنگ ایثار و مقاومت را از این طریق به جهانیان مخابره کرده و جریان رسانهای اربعین را به بزرگترین ابزار مقابله با دشمنان تبدیل کنند.
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