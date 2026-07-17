منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی - آمریکایی، خسارت وارده به ۲۶۵۰ دستگاه خودروی شخصی در استان اصفهان تاکنون از سوی شرکت بیمه پرداخت و تسویه شده است.
وی افزود: از مجموع ۳ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت آسیبدیده که ارزیابی خسارت آنها توسط تیمهای فنی شعب شرکتهای بیمه در ۱۴ شهرستان استان انجام شد، خسارت ۲۶۵۰ دستگاه خودرو مطابق مقررات به مالکان پرداخت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با تکمیل پروندههای باقیمانده، روند پرداخت خسارات سایر خودروهای آسیبدیده نیز از طریق بیمه مرکزی در حال پیگیری و اقدام است.
شیشهفروش با اشاره به جزئیات خسارات وارده تصریح کرد: در جریان حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی در جنگ رمضان، ۳۴۴۲ دستگاه خودروی سبک، ۱۸۱ دستگاه خودروی سنگین و ۶۰ دستگاه موتورسیکلت دچار خسارت شدند که تمامی آنها توسط گروههای ارزیاب شرکتهای بیمهای در موعد مقرر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه شرکتهای بیمهای استان اصفهان برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود آمادگی کامل دارند، گفت: این شرکتها آمادگی دارند نسبت به ارائه پوشش خطر جنگ در بیمهنامههای آتشسوزی منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل و نیز در بیمهنامههای بدنه خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروها اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکتهای بیمهای موظف شدهاند نسبت به صدور پوشش بیمهای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیینشده اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین بیمهنامههای حملونقل کالا، بیمهنامههای حوادث انفرادی، بیمهنامههای عمر و بیمهنامههای گروهی برای پرسنل واحدهای صنعتی نیز شامل ارائه پوشش خطر جنگ در بیمهنامهها میشود.
شیشهفروش ابراز کرد: تمامی شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه موظف شدهاند نسبت به ارائه مشاوره بیمهای، صدور بیمهنامههای مذکور و همچنین اضافه کردن پوشش خطر جنگ به بیمهنامههای صادره قبلی اقدام کنند.
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