به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته تاکید کرد: شما ثابت کردید که محدودیتهای جسمی هرگز نمیتواند مرز آرزوها و میدان افتخار را محدود کند و آنچه سرنوشت انسانهای بزرگ را رقم میزند، ایمان، تلاش، انضباط، مدیریت و غیرتی است که در وجود شما موج میزند.
وی ادامه داد: اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به اعضای پرتلاش تیم ملی، کادر فنی، مسئولان ورزش کشور و ملت شریف ایران، از مجاهدت و غیرت مثالزدنی شما قدردانی میکنم و یقین دارم فرزندان این سرزمین، همچنان الهامبخش امید، عزت و سربلندی برای ایران عزیز خواهند بود.
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