سقوط پاراگلایدر سمنانی در دماوند؛ قهرمان ملی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان عبدلی، خلبان پاراگلایدر و مسئول کمیته ورزش‌های هوایی هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان، صبح جمعه در سانحه سقوط هنگام پرواز در منطقه دماوند استان تهران جان باخت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید این خبر، اظهار داشت: عبدلی از ورزشکاران سرشناس و دارنده مقام قهرمانی کشور در این رشته بود.

محسن ایزدبخش افزود: این ورزشکار توانمند، مسئولیت کمیته ورزش‌های هوایی را نیز بر عهده داشت که متأسفانه در حادثه‌ای هوایی در محدوده دماوند جان خود را از دست داد.

زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر آن مرحوم، متعاقباً از سوی خانواده وی اعلام خواهد شد.