به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در نشست ستاد انتخابات استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به برنامه های کمیته جوانان این ستاد ابراز داشت: گردهمایی بزرگ جوانان و ورزشکاران با هدف همگرایی و ابراز وحدت هرچه بیشتر بین آحاد جامعه و همچنین مشارکت عمومی جوانان در مصالح مملکت اردیبهشت ماه سال آتی در سمنان برگزار می شود.

وی افزود: ارگان هایی همچون آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و نظائر آن نقش مهمی در ایجاد همدلی و تعامل خواهند داشت لذا همکاری بین دستگاهی در میان این ارگان ها نیز از تاثیر بسزایی برخوردار است تا شاهد رخ دادن اتفاقات خوبی در استان مانند حضورپرشور مردمی در انتخابات سال آتی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین گفت: همگی وظیفه داریم تا عملکرد دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به‌صورت شفاف به مردم بیان کنیم تا بتوانیم در راستای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات موفق عمل کنیم.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود، از میزبانی مسابقات بین المللی ووشو در سمنان خبر داد و گفت: به دنبال برگزاری چنین رویدادهایی با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و ترغیب جوانان به ورزش هستیم.

وی افزود: در سال آتی راه اندازی ۵۰ خانه ورزش روستایی در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان قرار دارد.