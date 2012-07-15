قاتلان فراری سمنان در کمتر از یک شبانه روز به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرزایی صبح روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه قاتلان فراری سمنان در کمتر از یک شبانه روز در شهرستان دماوند به دام پلیس افتادند، افزود: این ضاربان فراری که منجر به قتل یک نفر شده بودند در باغ های اطراف شهر دماوند دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: ضاربانی که در یک نزاع خونین در عصرگاه بیست و سوم تیرماه در سمنان مرتکب قتل شده بودند، با سرعت عمل ماموران پلیس، در کمتر از یک شبانه روز در باغ های اطراف دماوند دستگیر شدند.

سردار میرزایی بیان کرد: این درگیری چهار نفره ساعت 18 و 50 دقیقه روز جمعه، باعث شد جوانی 28 ساله با هویت "یاسر - ر" با ضربات چاقو به قتل برسد.

وی در تشریح اقدام پلیس در دستگیری قاتلان فراری، گفت: با تلاش ماموران مرکز فوریت های 110 پلیس، مخفیگاه ضاربان در باغ های اطراف دماوند شناسایی شد و تیم جنایی پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی برای دستگیری قاتلان فراری به دماوند اعزام و آنها را دستگیر کردند.

میرزایی با اشاره به ادامه انجام تحقیقات تکمیلی این پرونده، افزود: حال مردی 42 ساله که در این نزاع خونین جمعی به شدت زخمی شده بود، وخیم گزارش شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان در پایان تصریح کرد: پایبندی به قانون مهمترین عامل پیشگیری از جرایم خشن در جامعه است.