به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آمارهای حوزه تولید طیور در تیرماه، اظهار داشت: با تلاش تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آمار جوجه‌ریزی در استان تا ۲۶ تیرماه به بیش از سه میلیون و ۸۴۸ هزار قطعه رسیده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی توسط ۱۷۶ واحد مرغ گوشتی استان صورت‌گرفته است که بیشترین آمار در این بخش به ترتیب متعلق به شهرستان‌های بروجرد، الیگودرز و خرم‌آباد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره بر روند صعودی تولید در استان بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که در آن دوره، میزان جوجه‌ریزی سه میلیون و ۳۸۷ هزار قطعه ثبت شده است.

صیادی، تصریح کرد: همچنین در مدت مشابه ماه قبل، دو میلیون و ۶۷۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده بود که جهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به آن بازه زمانی نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: این افزایش تولید، نویدبخش ثبات و پایداری در تأمین گوشت سفید و تقویت زنجیره تأمین است و گامی مؤثر در راستای ارتقای امنیت غذایی و تقویت اقتصاد کشاورزی استان محسوب می‌شود.