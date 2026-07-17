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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

جهش بالغ بر ۴۰ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان

جهش بالغ بر ۴۰ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از جهش بالغ بر ۴۰ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آمارهای حوزه تولید طیور در تیرماه، اظهار داشت: با تلاش تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آمار جوجه‌ریزی در استان تا ۲۶ تیرماه به بیش از سه میلیون و ۸۴۸ هزار قطعه رسیده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی توسط ۱۷۶ واحد مرغ گوشتی استان صورت‌گرفته است که بیشترین آمار در این بخش به ترتیب متعلق به شهرستان‌های بروجرد، الیگودرز و خرم‌آباد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره بر روند صعودی تولید در استان بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که در آن دوره، میزان جوجه‌ریزی سه میلیون و ۳۸۷ هزار قطعه ثبت شده است.

صیادی، تصریح کرد: همچنین در مدت مشابه ماه قبل، دو میلیون و ۶۷۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده بود که جهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به آن بازه زمانی نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: این افزایش تولید، نویدبخش ثبات و پایداری در تأمین گوشت سفید و تقویت زنجیره تأمین است و گامی مؤثر در راستای ارتقای امنیت غذایی و تقویت اقتصاد کشاورزی استان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6890746

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