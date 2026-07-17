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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰

حمله نظامی دشمن آمریکایی به نقاطی در بندرعباس 

حمله نظامی دشمن آمریکایی به نقاطی در بندرعباس 

بندرعباس - بر اساس گزارش‌های اولیه، بامداد امروز نقاطی در شهر بندرعباس هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه جنگنده‌های دشمن آمریکایی اهدافی در شهر بندرعباس را هدف حملات خود قرار دادند.

منشأ این حملات هم در نیمه شرقی و هم در نیمه غربی شهر بندرعباس بوده است.

استانداری هرمزگان نیز تا این لحظه حملات دشمن در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد را تایید کرده است اما تاکنون جزئیاتی از محل دقیق حادثه، میزان خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نکرده است و ارزیابی‌های اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

دشمن آمریکایی طی بامداد روز جمعه نیز به نقطه‌ای در غرب بندرعباس و در مجاورت منطقه‌ای مسکونی حمله کرده بود که در اثر آن یک نفر به شهادت رسید و ده‌ها تن مجروح و زخمی شدند.

همزمان از جزیره قشم نیز گزارشاتی در رابطه با شنیده شدن صدای انفجار مخابره شده است.

کد مطلب 6890843

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