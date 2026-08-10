به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی با صدور پیامی، درگذشت ام‌الزوجه مکرمه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی را تسلیت گفت و از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت کرد که متن پیام این مرجع تقلید به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین

آقای حاج سید حسن خمینی «دامت توفیقاته»

در گذشته ام الزوجه مکرمه تان «رحمت‌اللّه علیها» را به حضرتعالی و همه وابستگان تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت و برای جنابعالی توفیقات روزافزون را خواستارم.