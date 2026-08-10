به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین نوری همدانی با صدور پیامی، درگذشت امالزوجه مکرمه حجتالاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی را تسلیت گفت و از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت کرد که متن پیام این مرجع تقلید به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین
آقای حاج سید حسن خمینی «دامت توفیقاته»
در گذشته ام الزوجه مکرمه تان «رحمتاللّه علیها» را به حضرتعالی و همه وابستگان تسلیت عرض مینمایم و از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت و برای جنابعالی توفیقات روزافزون را خواستارم.
قم- مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی، درگذشت امالزوجه حجتالاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین نوری همدانی با صدور پیامی، درگذشت امالزوجه مکرمه حجتالاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی را تسلیت گفت و از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت کرد که متن پیام این مرجع تقلید به شرح ذیل است:
کد مطلب 6913553
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