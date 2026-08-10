به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست خبری روز خبرنگار که در هتل هلال لاله برگزار شد، ضمن قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: این دستگاه متعلق به شماست و ما همه متعلق به ایران هستیم. هویت ما با ایران گره خورده است. وقتی از ایران صحبت می‌کنیم، از یک جغرافیا سخن نمی‌گوییم؛ بلکه از هویت، فرهنگ، مردم، اسطوره‌ها، شعر و انبوهی از روایت‌های تلخ و شیرین سخن می‌گوییم.



وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: ایران یعنی ارزش‌های بنیادینی که جامعه ایران بر پایه آن بنا شده است و بقای جامعه ایران نیز به بقای ایران گره خورده است. بقای نظام سیاسی هم به بقای جامعه و بقای ایران بزرگ ما وابسته است.



صالحی‌امیری با اشاره به اظهارات یکی از شخصیت‌های منطقه در دیدار اخیر با رئیس‌جمهوری گفت: این شخصیت نقل می‌کرد که به حاکمان کاخ سفید گفته است پیش از هر تصمیمی درباره ایران، باید ایران را با دقت شناخت. ممکن است بتوانید ایران را بمباران کنید، اما این تاریخ هفت‌هزار ساله را نمی‌توان از بین برد؛ چراکه این سرزمین همواره در درون خود رویش و جوشش داشته است.



وی اضافه کرد: نکته دیگری که مطرح شده این بود که ایرانیان در مقابل تهاجم خارجی از سرزمین خود دفاع می‌کنند و اگر آنها را بکشید، ممکن است احساس کنند در دفاع از سرزمینشان به افتخار رسیده‌اند.



وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه امروز همه در کنار یکدیگر برای دفاع از ایران و جامعه بزرگ ایران قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: دولت موظف است از هویت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین صیانت کند. همچنین باید از مردم ایران، امنیت، معیشت و اشتغال آنها دفاع کنیم.



وی گفت: شرافت ایران در دفاع از جامعه ایران است و شرافت دفاع از جامعه ایران نیز به نظام سیاسی گره خورده است. بنابراین ما یک سه‌گانه داریم؛ حفظ و صیانت از ایران، حفظ و صیانت از جامعه و حفظ و صیانت از نظام سیاسی.



صالحی‌امیری افزود: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم؛ با سلایق متفاوت و ادبیات متفاوت، اما همه به دنبال دفاع از ایران هستیم؛ ایرانی که هم مقدس است، هم هویت‌بخش، هم غرورآفرین و هم بقای ما را در یک تداوم تاریخی تضمین کرده است.



وی با اشاره به حضور اخیر خود در یک اجلاس بین‌المللی میراث فرهنگی اظهار کرد: در این سفر احساس غرور می‌کردم. در آن اجلاس ۱۷۶ کشور حضور داشتند و ۳۳ اثر مطرح شد. هنگامی که پرونده ایران مطرح شد، شاهد بودم که هیچ‌یک از اعضای حاضر نسبت به آن مخالفتی نداشتند.



وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: پیش از پرونده ایران، پرونده یونان مطرح شده بود که حدود یک ساعت و نیم درباره آن بحث شد. روز قبل نیز پرونده‌ای مربوط به امارات حدود دو ساعت و نیم مورد بحث قرار گرفته بود. درباره پرونده دیگری از بنگلادش نیز بحث‌هایی برای خارج کردن آن از دستور وجود داشت، اما وقتی نوبت به ایران رسید، پس از توضیحات ناظر و کارشناس پرونده، حتی یک نفر از اعضای حاضر با آن مخالفت نکرد.



صالحی‌امیری این موضوع را نشانه جایگاه جهانی ایران دانست و گفت: ایران‌زمین به مثابه خورشیدی است که در دنیا می‌درخشد و همگان به این ارزش اعتراف دارند. این ارزش، همان چیزی است که ما را کنار یکدیگر قرار داده است.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط وزارت میراث‌فرهنگی با خبرنگاران خبر داد و گفت: ان‌شاءالله در اولین فرصت، همکاران من در روابط عمومی و حوزه وزارتخانه هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد تا جلسات مشترک را آغاز کنیم و از این فضای فعلی عبور کنیم.



وزیر میراث‌فرهنگی درباره علت توقف برخی جلسات با خبرنگاران نیز توضیح داد: دلیل اینکه در این مدت جلسات متوقف شد، تذکرات دستگاه‌های امنیتی بود که اصرار داشتند تجمعات کمتر برگزار شود. این ملاحظات امنیتی برای حفظ جان شما عزیزان است.



صالحی‌امیری تأکید کرد: من در همه شرایط حضور داشته‌ام و خواهم داشت و ان‌شاءالله گفت‌وگو با خبرنگاران را در دو سطح دنبال خواهیم کرد؛ یک گفت‌وگوی آزاد که الزاماً فضای رسانه‌ای ندارد و یک گفت‌وگوی رسمی که مباحث آن برای رسانه‌ای شدن دنبال خواهد شد.



وی در ادامه از برنامه وزارت میراث‌فرهنگی برای ثبت تاریخ شفاهی خبرنگاران این حوزه خبر داد و گفت: ما مصمم هستیم تاریخ شفاهی خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را ثبت و ضبط کنیم.

صالحی‌امیری افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه در حال انجام است و در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم، یکی از کانون‌های اصلی ضبط تاریخ شفاهی در حال ثبت خاطرات و تجربه‌های اندوخته خبرنگاران این حوزه است.