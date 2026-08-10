جشنواره «گلونی» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تحقق موضوع «ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد» و در چارچوب راهبرد «ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری»، جشنواره «گلونی» در سطح محلی در «فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران» ثبت شد.

وی افزود: «گلونی»، پوشش سنتی بانوان لرستان، میراثی سه هزارساله است که از دیرباز تاکنون همچون تاجی بر سر زنان این دیار جلوه‌گری کرده و به‌عنوان یکی از نمادهای هویت فرهنگی و پوشش بومی لرستان شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، ادامه داد: جشنواره «گلونی» هر ساله در روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت‌ماه در شهر خرم‌آباد و در دامنه قلعه تاریخی فلک‌الافلاک برگزار می‌شود و یکی از رویدادهای فرهنگی استان در حوزه معرفی و پاسداشت فرهنگ و پوشش بومی منطقه به شمار می‌رود.

حسن‌پور، گفت: این رویداد در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ با شماره ۱۰۵۲۵۱۳۷۱ و در سطح «محلی» در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران ثبت این رویداد، اظهار کرد: ثبت جشنواره گلونی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، مرهون زحمات همه تلاش‌گران و معرفان فرهنگ بومی لرستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: در تهیه پرونده ثبت این رویداد، حجت‌الله عباسیان، معاون گردشگری، و امین دلیری، کارشناس این حوزه، زحمات فراوانی متقبل شدند.

حسن‌پور، همچنین از حمایت‌های مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در روند ثبت این رویداد قدردانی کرد و گفت: از حمایت‌های دکتر محسنی بندپی، معاون گردشگری، و دکتر فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی گفت: ثبت این رویداد مهم و ماندگار را به بانوان فرهیخته لرستان پیشکش می‌کنیم.