به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیل‌زاده دبیر شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان شامگاه دوشنبه با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شورای تحقیقات استان‌ها به رسانه‌ها اظهار کرد: این ارزیابی در یک دوره سه‌ساله انجام شده و نتایج آن بیانگر روند رو به رشد عملکرد شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان در شاخص‌های مختلف پژوهشی است.

وی افزود: بر اساس نتایج این ارزیابی، شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان با بهبود مستمر شاخص‌های عملکردی، از جایگاه میانی کشور به رتبه هشتم ارتقا یافته و در مجموع هشت پله صعود را تجربه کرده است.

حرکت پژوهش‌های آموزش‌وپرورش به سمت مسائل واقعی

دبیر شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان گفت: این موفقیت صرفاً یک ارتقای رتبه در جدول ارزیابی‌های ملی نیست، بلکه نشان‌دهنده حرکت نظام پژوهشی آموزش‌وپرورش استان به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و استفاده مؤثرتر از ظرفیت پژوهشگران است.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: دستیابی به رشد مستمر و قرار گرفتن در جمع استان‌های برتر، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، پیگیری اجرای مصوبات، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگران و همچنین هدایت مطالعات به سمت مسائل واقعی نظام تعلیم و تربیت است؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر در دستور کار شورای تحقیقات استان قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی هدفمند؛ محور ارتقای جایگاه پژوهشی

وی برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور، پیگیری اجرای مصوبات شورای تحقیقات و تقویت تعامل میان حوزه‌های آموزشی و پژوهشی را از مهم‌ترین عوامل این موفقیت عنوان کرد.

دبیر شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان همچنین حمایت مدیریت استان از رویکرد تصمیم‌گیری مبتنی بر پژوهش را یکی دیگر از عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه شورای تحقیقات دانست و بر ضرورت تداوم این حمایت‌ها تأکید کرد.

هدف؛ تبدیل پژوهش به ابزار حل مسائل آموزش‌وپرورش

اسماعیل‌زاده با تأکید بر ضرورت استمرار مسیر طی‌شده تصریح کرد: هدف اصلی شورای تحقیقات، صرفاً کسب رتبه در ارزیابی‌های ملی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها بیش از گذشته در فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری آموزش‌وپرورش مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: پژوهش زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد که از مرحله تولید گزارش و یافته علمی فراتر رفته و به تصمیم، برنامه و اقدام عملی در نظام تعلیم و تربیت منجر شود.

دبیر شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش لرستان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت تحقیقات کاربردی، تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور و افزایش بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی از مهم‌ترین اولویت‌های شورای تحقیقات استان در ادامه این مسیر خواهد بود.