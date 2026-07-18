خرید گندم از کشاورزان لرستانی از مرز ۱۹۴ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از خرید ۱۹۴ هزار و ۷۴۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان لرستان تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه خبر داد.

وی اظهار کرد: شهرستان کوهدشت با خرید ۷۳ هزار و ۶۰۳ تن گندم، بیشترین میزان خرید را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: پس از کوهدشت، شهرستان دورود با ۲۷ هزار و ۳۵ تن، خرم‌آباد با ۲۱ هزار و ۶۲۵ تن، ازنا با ۱۷ هزار و ۹۴۴ تن، پلدختر با ۱۷ هزار و ۹ تن و بروجرد با ۱۵ هزار و ۹۹۷ تن، در رتبه‌های بعدی خرید گندم استان قرار دارند.

دارابی، ادامه داد: همچنین تاکنون در شهرستان رومشکان ۹ هزار و ۳۰ تن، الیگودرز ۶ هزار و ۹۷ تن، چگنی ۲ هزار و ۸۲۴ تن، الشتر ۲ هزار و ۵۷۳ تن و نورآباد یک هزار و ۹ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان، عوامل اجرایی مراکز خرید و دستگاه‌های همراه در اجرای طرح خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: فرایند تحویل و خرید گندم در مراکز فعال استان ادامه دارد و تمامی اقدامات لازم برای تسریع در پذیرش محصول و ارائه خدمات مناسب به کشاورزان انجام شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، تأکید کرد: خرید تضمینی گندم باهدف حمایت از تولیدکنندگان، کاهش دغدغه کشاورزان و کمک به تأمین ذخایر راهبردی و امنیت غذایی کشور با جدیت دنبال می‌شود.

دارابی از کشاورزان خواست محصول خود را صرفاً به مراکز خرید رسمی و تعیین‌شده تحویل دهند و هنگام مراجعه، نکات لازم برای حفظ کیفیت گندم را رعایت کنند.