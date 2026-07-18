ملت ایران در جنگ با دشمن پیروز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید علی تاجبخش که با حضور سخنگوی دولت در شهرستان گتوند صورت گرفت، اظهار کرد: سخنگوی دولت مأموریت پیدا کرده به عنوان فرستاده ویژه دولت به خوزستان سفر داشته باشند و به صورت عملی اعلام کنند دولت در خدمت مردم است و هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم صورت نخواهد گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: با وجود اینکه برنامه سفر وی فشرده بود اما تأکید داشت که به دیدار خانواده شهدا در گتوند بیاییم، عرض ارادت داشته باشیم و اعلام کنیم که خادم خانواده شهدا هستیم.

وی تصریح کرد: به برکت خون شهیدان، امام شهید و شهید علی تاجبخش، ان‌شاءالله ملت بزرگ ایران با این ایستادگی در کنار نیروهای مسلح و جبهه خدمت‌رسانی به فضل خداوند متعال در جنگ پیروز خواهد شد و آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.