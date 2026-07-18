  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

ملت ایران در جنگ با دشمن پیروز خواهد شد

ملت ایران در جنگ با دشمن پیروز خواهد شد

گتوند - استاندار خوزستان گفت: به برکت خون شهیدان، ملت ایران در کنار نیروهای مسلح، در جنگ پیروز خواهد شد و دشمنان شکست سنگینی خواهند خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار با خانواده شهید علی تاجبخش که با حضور سخنگوی دولت در شهرستان گتوند صورت گرفت، اظهار کرد: سخنگوی دولت مأموریت پیدا کرده به عنوان فرستاده ویژه دولت به خوزستان سفر داشته باشند و به صورت عملی اعلام کنند دولت در خدمت مردم است و هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم صورت نخواهد گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: با وجود اینکه برنامه سفر وی فشرده بود اما تأکید داشت که به دیدار خانواده شهدا در گتوند بیاییم، عرض ارادت داشته باشیم و اعلام کنیم که خادم خانواده شهدا هستیم.

وی تصریح کرد: به برکت خون شهیدان، امام شهید و شهید علی تاجبخش، ان‌شاءالله ملت بزرگ ایران با این ایستادگی در کنار نیروهای مسلح و جبهه خدمت‌رسانی به فضل خداوند متعال در جنگ پیروز خواهد شد و آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.

کد مطلب 6891383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها