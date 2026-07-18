به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این معاونت در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی تجاوز اخیر دشمن به شهرها و استانهای جنوبی کشور و دریافت درخواستهای متعدد از سوی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی این مناطق، مبنی بر مداخله معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه برگزاری امتحانات پایانترم یا اعمال تغییر در برنامههای آموزشی، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موارد زیر را به اطلاع جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کشور میرساند:
۱. معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدا و آرزوی پیروزی و سربلندی رزمندگان غیور کشورمان در برابر دشمن متجاوز، اعلام میکند که این معاونت مسؤول تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای سیاستها، چارچوبها و استانداردهای کلان آموزش علوم پزشکی کشور است و تصمیمگیریهای اجرایی متناسب با شرایط هر دانشگاه، در چارچوب اختیارات قانونی، بر عهده مسؤولان ذیصلاح همان دانشگاه خواهد بود.
۲. دانشگاههای علوم پزشکی کشور از استقلال و اختیارات قانونی لازم در برنامهریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی، آزمونهای پایانترم و سایر فعالیتهای آموزشی درون دانشگاهی برخوردار بوده و تنها مسأله مورد تاکید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برگزاری آزمونهای پایان ترم به صورت حضوری و عدم تأیید ازمونهای مجازی با توجه به امکانات موجود است.
بنابراین، در صورتی که به هر دلیل امکان برگزاری آزمونها یا اجرای برنامههای آموزشی در یک دانشگاه فراهم نباشد، مسؤولان آموزشی دانشگاه مذکور حسب شرایط موجود و پس از هماهنگی با ریاست دانشگاه و بهرهگیری از نظرات نهادهای دانشجویی، درباره نحوه برگزاری یا تعویق آزمونها و سایر برنامههای آموزشی تصمیمگیری کرده و مراتب را از طریق درگاهها و کانالهای رسمی اطلاعرسانی دانشگاه به اطلاع دانشجویان خواهند رساند.
۳. از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور درخواست میشود آخرین تصمیمات، اطلاعیهها و تغییرات مربوط به آزمونها و برنامههای آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود را صرفاً از طریق روابط عمومی و درگاههای رسمی اطلاعرسانی آن دانشگاه و همچنین کانالهای رسمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت پیگیری کنند و از استناد به اخبار غیررسمی و شایعات منتشرشده در فضای مجازی خودداری کنند.
معاونت آموزشیوزارت بهداشت در اطلاعیه ای درباره نحوه برگزاری امتحانات و کلاسهای دانشگاههای علوم پزشکی استانهای جنوبی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، این معاونت در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی تجاوز اخیر دشمن به شهرها و استانهای جنوبی کشور و دریافت درخواستهای متعدد از سوی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی این مناطق، مبنی بر مداخله معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه برگزاری امتحانات پایانترم یا اعمال تغییر در برنامههای آموزشی، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موارد زیر را به اطلاع جامعه دانشگاهی علوم پزشکی کشور میرساند:
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