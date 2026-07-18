معرفی ۱۰ دکتر متخصص ارتودنسی کودکان در اصفهان+ شماره تماس و آدرس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیدا کردن یک متخصص ارتودنسی کودکان در اصفهان که هم کاربلد باشد و هم بتواند با کودک ارتباط درستی برقرار کند، دغدغه خیلی از والدین است. ارتودنسی در سنین رشد فقط یک موضوع زیبایی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری روی سلامت آینده و اعتمادبه‌نفس فرزند شماست. ما در این مطلب، با بررسی دقیق سوابق کاری، نظرات والدین و تجربه درمان، لیستی از ۱۰ دکتر برتر ارتودنسی اطفال در اصفهان را آماده کرده‌ایم. اگر به دنبال بهترین نتیجه هستید و نمی‌خواهید وقتتان را در کلینیک‌های نامعتبر تلف کنید، این لیست برای شماست. در ادامه با ما همراه باشید تا با متخصصانی آشنا شوید که لبخند فرزندتان را تضمین می‌کنند.

معرفی بهترین دکتر متخصص ارتودنسی کودکان در اصفهان

۱.دکتر علی بهزادی

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۲۰۹۸۰۱

آدرس: اصفهان، خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه خجسته (۳)

آدرس سایت: dralibehzadi.ir

اگر به دنبال متخصصی ارتودنسی کودکان در اصفهان هستید که علاوه بر دانش فنی بالا، با صبر و حوصله بی‌نظیری با کودک شما رفتار کند، دکتر علی بهزادی یکی از بهترین انتخاب‌ها در شهر اصفهان است. او به عنوان یک متخصص دندانپزشکی کودکان، به دلیل اخلاق مهربان و باحوصله در برخورد با بیماران خردسال، توانسته است اعتماد بسیاری از والدین اصفهانی را جلب کند. دکتر علی بهزادی دوره دندانپزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پشت سر گذاشته و پس از آن، دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودک و نوجوان را در دانشگاه آزاد اصفهان به پایان رسانده است. ایشان همچنین دارنده مدرک بورد (دانشنامه) تخصصی این رشته هستند که نشان‌دهنده سطح بالای دانش و مهارت علمی ایشان است. هدف اصلی دکتر علی بهزادی و تیم درمانی ایشان، ارائه باکیفیت‌ترین درمان در کنار ایجاد یک خاطره خوشایند برای کودکان است.

۲. دکتر فریناز شیربان

شماره تماس: ۰۹۳۳۸۰۰۲۵۳۸

آدرس: اصفهان، توحید میانی، نرسیده به چهارراه مهرداد، جنب بانک سپه، ساختمان مینیاتور، طبقه ۳

دکتر فریناز شیربان یکی از چهره‌های شاخص و برجسته در حوزه درمان‌های تخصصی دندانپزشکی کودکان در اصفهان است. وی با پشتوانه علمی درخشان، از جمله کسب رتبه اول علوم پایه کشوری در سال ۱۳۸۶ و سابقه عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ترکیبی از دانش آکادمیک و مهارت بالینی را در درمان‌های خود به کار می‌گیرند.

۳. دکتر محمدعلی ناصری

شماره تماس: ۰۳۱۳۱۳۱۳۸۴۴

آدرس: اصفهان، توحید جنوبی، ساختمان ژیوار، واحد ۱۰۴

دکتر محمدعلی ناصری، متخصص ارتودنسی و دارای بورد تخصصی، یکی از گزینه‌های برتر برای دریافت خدمات ارتودنسی در اصفهان هستند. وی که فارغ‌التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال ۸۹) و متخصص ارتودنسی از دانشگاه جندی شاپور اهواز (سال ۹۴) است، با کوله‌باری از تجربه آکادمیک به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیر سابق دانشکده دندانپزشکی، رویکردی علمی، دقیق و کاملاً به‌روز را در درمان ناهنجاری‌های فک و دندان مراجعین خود به کار می‌گیرند.

۴. دکتر علی‌محمد کلانتر

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۲۶۶۲۶۰

آدرس: اصفهان، خیابان فیض، خیابان رحیم ارباب، نبش بن‌بست ۴ (مهتاب)، ساختمان میداس، دندانپزشکی اُپال

اگر اعتبار علمی و داشتن تخصص در تراز جهانی برای شما اولویت دارد، دکتر علی‌محمد کلانتر بی‌شک یکی از سرشناس‌ترین متخصصان ارتودنسی در اصفهان است. وی با تحصیل در دانشگاه معتبر “تمپل” فیلادلفیای آمریکا، دانش خود را با جدیدترین متدهای روز دنیا پیوند زده‌اند. از ویژگی‌های متمایز دکتر کلانتر، کسب جایزه بهترین تحقیق ارتودنسی در کشور آمریکا است که نشان‌دهنده دقت نظر و نگاه علمی عمیق ایشان به درمان‌های ارتودنسی است.

۵. دکتر فاطمه تیموری

شماره تماس: ۰۹۳۷۶۸۰۹۸۵۸

آدرس: اصفهان، خیابان توحید میانی، ساختمان تیراژه، طبقه ۴، واحد ۱۲

اگر برای درمان ارتودنسی به دنبال پزشکی هستید که در کنار دانش تئوریِ به‌روز، تجربه آکادمیک قوی داشته باشد، دکتر فاطمه تیموری یکی از گزینه‌های برجسته در اصفهان است. وی با پشتوانه علمی قوی و سال‌ها فعالیت در محیط‌های دانشگاهی، رویکردی دقیق و مبتنی بر علم روز را در درمان ناهنجاری‌های فک و دندان دنبال می‌کنند.

دکتر تیموری مسیر علمی خود را با ورود به رشته دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۱ آغاز کردند و پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۳۸۷، بلافاصله در آزمون تخصصی ارتودنسی دانشگاه آزاد تهران پذیرفته شدند. وی در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ مدرک تخصصی ارتودنسی گشتند.

۶. دکتر مهرداد عبدالهی

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۲۸۷۱۲۳

آدرس: چهار باغ بالای مجتمع پارسیان ط۵ واحد۲

دکتر مهرداد عبدالهی از متخصصان برجسته ارتودنسی در اصفهان هستند که تمرکز ویژه‌ای بر درمان‌های تخصصی کودکان و نوجوانان دارند. وی با تسلط بر اصلاح ناهنجاری‌های فکی در سنین رشد، به والدین کمک می‌کنند تا از مشکلات پیچیده‌ی دندانی در آینده پیشگیری کنند.

۷. دکتر زینب اعظمیان

شماره تماس: ۰۹۱۳۸۶۷۰۲۶۳

آدرس: چهارباغ بالا

دکتر زینب اعظمیان از متخصصان خوش‌نام ارتودنسی در اصفهان هستند که مطب ایشان در محدوده چهارباغ بالا واقع شده است. ایشان با تمرکز ویژه بر درمان ناهنجاری‌های فکی و دندانی کودکان و بزرگسالان، راهکارهای تخصصی و مدرنی را ارائه می‌دهند. اگر در جستجوی یک متخصص ارتودنسی کودکان در اصفهان هستید که با دقت و تخصص بالا به اصلاح طرح لبخند فرزندتان بپردازد، دکتر اعظمیان با ارائه خدمات کامل ارتودنسی ثابت و متحرک، گزینه‌ای قابل‌اعتماد و در دسترس برای شما خواهند بود.

۸. دکتر سوسن صادقیان

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۲۴۰۱۹۸

آدرس: خیابان چهارباغ بالا، روبروی زمزم، مجتمع پارسیان، طبقه اول، واحد ۳۰۴

دکتر سوسن صادقیان با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در کارنامه خود، یکی از معتبرترین گزینه‌ها به عنوان متخصص ارتودنسی کودک در اصفهان محسوب می‌شوند. وی که عضو هیئت علمی دانشگاه نیز هستند، دانش آکادمیک خود را با تجربه طولانی در درمان‌های کلینیکی ترکیب کرده‌اند تا بهترین نتیجه را برای بیماران رقم بزنند.

۹. دکتر نجمه اخلاقی

شماره تماس: ۰۹۱۳۵۶۵۹۳۵۳

آدرس: اصفهان – بلوار دانشگاه، خ توحید میانی

اگر به‌دنبال شاخص‌ترین چهره علمی در حوزه دندانپزشکی کودکان هستید، دکتر اخلاقی بی‌شک انتخابی بی‌رقیب است. ایشان با کسب رتبه اول بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان در کشور و عنوان دندانپزشک نمونه سال، ترکیبی کم‌نظیر از دانش تراز اول و تجربه آکادمیک را در اصفهان ارائه می‌دهند.

۱۰. دکتر رویا هاشمی

شماره تماس: ۰۹۰۵۸۵۳۰۵۶۸

آدرس: اصفهان، خ چهارباغ بالا- خ بهار ازادی- ساختمان بهار

دکتر رویا هاشمی، متخصص ارتودنسی و دارای بورد تخصصی، با پشتوانه تجربه فعالیت در ایران و دبی، از پزشکان شناخته‌شده در اصفهان هستند که درمان‌هایی با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهند. وی در مطب خود واقع در چهارباغ بالا، با تمرکز ویژه بر ارتودنسی کودکان و نوجوانان، رویکردی پیشگیرانه و علمی را برای اصلاح زودهنگام ناهنجاری‌های فکی دنبال می‌کنند.

کلام آخر

اگر در اصفهان به‌دنبال یک متخصص ارتودنسی کودک هستید که هم از نظر علمی معتبر باشد و هم بتواند با کودک شما ارتباطی صمیمی برقرار کند، انتخاب درست اهمیت زیادی دارد. در میان نام‌های مطرح این لیست، دکتر علی بهزادی به‌دلیل مهارت تخصصی، برخورد مهربان و تجربه موفق در درمان کودکان، یکی از انتخاب‌های مطمئن برای والدین اصفهانی محسوب می‌شود. با انتخاب یک متخصص قابل‌اعتماد در شهر خودتان، می‌توانید مسیر اصلاح طرح لبخند فرزندتان را با خیال راحت و نتیجه‌ای ماندگار آغاز کنید.

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