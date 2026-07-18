به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موافق دهدشتی صبح شنبه در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این اداره‌کل در راستای ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید و توسعه همکاری‌های مشترک با منطقه آزاد بوشهر ارائه کرد.

وی با اشاره به رویکردهای تحول‌آفرین اداره‌کل استاندارد استان اظهار کرد: چابک‌سازی فرآیندها، توسعه آموزش‌های تخصصی، کاهش زمان پاسخگویی به اظهارنامه‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی استان است.

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان بوشهر کاهش زمان پاسخگویی به اسناد و اظهارنامه‌های تجاری را یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل عنوان کرد و افزود: اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده و این روند با هدف تسریع ارائه خدمات، کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی با جدیت ادامه خواهد یافت.

موافق دهدشتی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد موضوع انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر در دستور کار قرار گیرد تا بستر همکاری‌های مشترک در حوزه استانداردسازی، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، حمایت از تولید و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی همچنین توسعه پژوهشکده‌های منطقه‌ای را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات و رفع موانع تولید دانست و گفت: تقویت این زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تسریع ارائه خدمات، کاهش فرآیندهای اداری و افزایش رضایتمندی تولیدکنندگان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایفا کند.