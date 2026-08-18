به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بر لزوم تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و تسریع فرآیندهای استانداردسازی در استان تأکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به موقعیت ممتاز اقتصادی، صنعتی و تجاری استان گفت: استان بوشهر به دلیل استقرار صنایع، فعالیت بنادر و گمرکات و ظرفیتهای قابل توجه در حوزه کشاورزی، شیلات و گردشگری، جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی دارد. در چنین استانی، استاندارد صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه مستقیماً با سلامت مردم، ایمنی، کیفیت تولید، رونق تجارت و افزایش بهرهوری ارتباط دارد.
رئیس شورای استاندارد استان بوشهر، ارتقای کیفیت و استانداردسازی تولید و خدمات را از اولویتهای استان دانست و افزود: هرچه استانداردها در فرآیند تولید و عرضه جدیتر گرفته شود، اعتماد عمومی افزایش مییابد و محصولات استان، ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای ملی و بینالمللی خواهند داشت.
وی با اشاره به حجم بالای فعالیتهای صنعتی، صادراتی و وارداتی استان، تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و تجهیز اداره کل استاندارد و ادارات شهرستانها را ضروری دانست و گفت: انتظار داریم سازمان ملی استاندارد در تأمین تجهیزات تخصصی و توسعه آزمایشگاههای مرجع با مشارکت استان، حمایت بیشتری داشته باشد تا فرآیندهای کنترل کیفیت در داخل استان انجام شود.
استاندار بوشهر ضمن تشکر از اصلاحات انجام شده در روش های اجرایی، برای تسهیل و تسریع امور، خواستار اصلاح روشهای اجرایی شد و پیشنهاد داد بهجای قبضانبار از بارنامه استفاده شود و موضوع برندسازی که در تجارت ملوانی مؤثر بوده، در تجارت رسمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی بر تقویت فرهنگ استاندارد در جامعه تأکید کرد و یادآور شد: استاندارد، زمانی به یک مطالبه عمومی تبدیل میشود که مردم و فعالان اقتصادی آن را نه بهعنوان مانع، بلکه بهعنوان پشتوانه کیفیت و رقابتپذیری تلقی کنند. مدیریت استان آمادگی دارد با همکاری سازمان ملی استاندارد، برنامههای فرهنگی و آموزشی مؤثری در این زمینه اجرا کند.
استاندار بوشهر با اشاره به تلاشها و پیگیریهای مدیران استاندارد کشور و استان به موفقیت اداره کل استاندارد استان اشاره کرد و افزود: علیرغم تبعات ناشی از جنگ، با حمایت مدیریت استان و تمهیدات سازمان و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها، میانگین زمان پاسخگویی به اظهارنامههای وارداتی و صادراتی از ۷.۶ روز در ابتدای سال به ۱.۷۶ روز در حال حاضر کاهش یافته که استان بوشهر را به جایگاه ممتازی در این زمینه رسانده است.
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