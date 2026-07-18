سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه آیین تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هیئت همراه، فرماندار شهرستان آستارا و جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار و طی آن، با قدردانی از خدمات راهب عالی، هومن کریم‌زاده با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان آستارا معرفی شد.

در این مراسم، علی درمانی با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان مرزی در حوزه سلامت، اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و خدمات دکتر راهب عالی در این مسیر قابل تقدیر است.

فرماندار آستارا همچنین برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: انتظار داریم با نگاه جهادی، روند خدمات و افزایش رضایت‌مندی مردم با سرعت بیشتری دنبال شود.

مهدی سلیمانی نیز در سخنانی با تشریح سیاست‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: آستارا به دلیل موقعیت مرزی و حجم بالای مراجعات، نیازمند تقویت زیرساخت‌های سلامت است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان حمایت‌های لازم را برای توسعه خدمات ارائه خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات، رفع کمبودهای تجهیزاتی و توسعه مراکز ارائه خدمت از برنامه‌های اصلی دانشگاه در این شهرستان است.

هومن کریم‌زاده پیش از این مسئولیت‌های اجرایی مختلفی در حوزه سلامت آستارا داشته و سوابقی همچون عضویت در کمیسیون نظام وظیفه و نیروی انتظامی شهرستان، فعالیت به‌عنوان دندانپزشک در شبکه بهداشت و درمان، درمانگاه تأمین اجتماعی و درمانگاه سیدالشهدا (ع) سپاه را در کارنامه خود دارد.