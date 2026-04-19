آقایی: بازدید از ۱۲ دستگاه اجرایی آستارا؛ مشکلات احصا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی بازرس ظهر یکشنبه در جلسه شورای نظارتی، حمایتی و قضایی از پروژه‌های نیمه تمام شهرستان آستارا که با حضور مدیران ارشد شهرستانی در فرمانداری آستارا برگزار شد، اظهار کرد: در دیدار با نماینده ولی فقیه، امام جمعه آستارا، رئیس دادگستری و مردم شریف این شهرستان، اهم مسائل و مشکلات احصا شده است.

وی افزود: از صبح امروز کارشناسان بازرسی کل گیلان در قالب تیم‌های میدانی از شبکه بهداشت، بیمارستان، ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، شهرداری، فرمانداری، گمرک، محیط زیست، بهزیستی، آب و فاضلاب، ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت بازدید به عمل آورده‌اند. موارد مهم استخراج شده و در قالب پیشنهادهای کارشناسی و قانونی، مسائل و مشکلات دستگاه‌ها تا حد امکان حل گردیده است.

بازرس کل گیلان با انتقاد از وضعیت نامطلوب بلوار سفیر امید آستارا، تأکید کرد: با همکاری و توجه ویژه و کار شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی، این نیاز مردم باید مرتفع شود.

وی به پروژه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب و تسریع در ارتقای آن و همچنین اتمام پروژه ارشاد اشاره کرد و گفت: نیازهای فرهنگی و اجتماعی ضروری است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

آقایی به موضوع کندی ترخیص خودروهای ترانزیتی و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از آن اشاره و تصریح کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی در استان گیلان بسیار فعال است و می‌توانید از ظرفیت این شورا در جهت حل مشکلات و حمایت قضایی از پروژه‌ها استفاده کنید.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی که دشمن آمریکایی-صهیونیستی کشور را مورد هجمه ناجوانمردانه قرار داده است، نباید از وظایف خود غافل شویم، افزود: کار در این شرایط جهاد است و هر کاری در این ایام قابل تحسین و همسان کارهای نیروهای مسلح ما است.

بازرس کل گیلان با اشاره به اهمیت آستارا به عنوان درگاه ترانزیتی و محل ورود مایحتاج مردم در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: باید به این شهرستان توجه ویژه‌تری نشان داده شود.