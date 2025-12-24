سرهنگ احدی: دندانپزشکی غیرمجاز در آستارا پلمب شد

سرهنگ مرتضی احدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی که بدون مجوز اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی در یکی از منازل مسکونی این شهر می‌کرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های نامحسوس پلیس با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نشان داد فردی با مشخصات معلوم در یک منزل مسکونی مجهز به ابزار و دستگاه‌های دندانپزشکی، به‌طور غیرقانونی خدمات درمانی به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کرد.

فرمانده انتظامی آستارا ادامه داد: تیم رسیدگی‌کننده پرونده با هماهنگی مقام قضائی و همراهی نماینده شبکه بهداشت شهرستان وارد عمل شد و با رعایت تمامی موازین قانونی نسبت به تعطیلی و پلمب محل اقدام کرد.

سرهنگ احدی خاطرنشان کرد: متهم ۳۸ ساله این پرونده به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی صرفاً به مراکز معتبر و دارای مجوز وزارت بهداشت مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.