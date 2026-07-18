به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه تمامی ظرفیتها و امکانات مورد نیاز برای خدمترسانی به زائران اربعین در مرز خسروی را پیشبینی کرده و تجهیزات لازم در محل مستقر شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰ دستگاه از شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه نیز از شهرداری همدان برای جابهجایی زائران در مرز خسروی مستقر خواهند شد.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تاکنون تعدادی خودرو و تجهیزات مورد نیاز به محل منتقل شده و بخشهای باقیمانده نیز در روزهای آینده با همکاری شهرداریهای کرج و همدان تکمیل خواهد شد و در حوزه حملونقل مشکل خاصی وجود ندارد.
مرادی با اشاره به نیاز به تقویت ناوگان حملونقل در برخی ساعات پرتردد گفت: با توجه به حضور گسترده زائران در زمانهای اوج تردد، درخواست داریم یکی دیگر از شهرهای مسیر تهران تا کرمانشاه نیز بخشی از ظرفیت اتوبوسهای خود را برای افزایش سطح خدمات در اختیار قرار دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی افزود: تعدادی خودروی آتشنشانی در مرز خسروی مستقر شده و ۲۰ نفر از نیروهای آتشنشانی شهرداری کرمانشاه نیز در محل حضور دارند تا در مواقع ضروری خدمات لازم را ارائه دهند.
شهردار کرمانشاه درباره خدمات نظافتی نیز گفت: موضوع نظافت و پاکیزگی محیط مرز بر عهده شهرداری کرمانشاه قرار گرفته و شهرداری منطقه ۲۲ تهران نیز به عنوان معین، نیروهای مورد نیاز را برای خدمترسانی در این بخش اعزام خواهد کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: سه دستگاه کامیون حمل زباله و سه دستگاه کمپرسی در مرز خسروی مستقر خواهد شد تا عملیات جمعآوری پسماند و مدیریت خدمات شهری به شکل مطلوب انجام شود.
وی همچنین از برنامههای فرهنگی شهرداری کرمانشاه در مرز خسروی خبر داد و گفت: سازمان فرهنگی شهرداری نیز با استقرار نیروهای خود، برنامههای فرهنگی و خدمات مرتبط با زائران را اجرا خواهد کرد.
شهردار کرمانشاه تأکید کرد: مجموعه شهرداری با تمام توان پای کار خدمترسانی به زائران اربعین در مرز خسروی است و تلاش میشود با هماهنگی همه دستگاهها، شرایط مطلوبی برای تردد و حضور زائران فراهم شود.
کرمانشاه- شهردار کرمانشاه از استقرار ۲۳۰ دستگاه اتوبوس از شهرداریهای کرمانشاه، کرج و همدان برای جابهجایی زائران اربعین در مرز خسروی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه تمامی ظرفیتها و امکانات مورد نیاز برای خدمترسانی به زائران اربعین در مرز خسروی را پیشبینی کرده و تجهیزات لازم در محل مستقر شده است.
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