اجرای ۷۵ پروژه هوشمند در خدمت شهروندان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر یکشنبه با تشریح عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان اظهار کرد: در سال‌های اخیر با اجرای ۷۵ پروژه و خدمت هوشمند، گام‌های اساسی در توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت اطلاعات، توسعه سامانه‌های مدیریتی و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان برداشته شده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: راه‌اندازی سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد و اصناف، هوشمندسازی کمیسیون‌های ماده ۵، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰، مدیریت و نظارت بر حفاری‌ها، سامانه املاک و مستغلات، ارتباط الکترونیکی با سازمان نظام مهندسی، پلیس ساختمان، ارتباط با سامانه‌های ملی و دستگاه‌های مختلف، ایجاد لایه‌های اطلاعات مکانی شامل قیمت منطقه‌ای، ضوابط شهرسازی، کاربری‌ها، مجوزهای صادره و محدوده حریم و همچنین ممیزی کامل املاک شهر و سامانه بازدید برخط و پایش شبانه‌روزی سامانه‌های شهرسازی، از جمله اقدامات شاخص این سازمان بوده است.

شهردار همدان ادامه داد: توسعه خدمات غیرحضوری نیز در این مدت با جدیت دنبال شده و ارائه خدماتی همچون پاسخ الکترونیکی به استعلام بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، صدور مفاصاحساب، صدور مجوز حفاری، پاسخ به استعلام نقل و انتقال املاک، اعلام هوشمند ضوابط ساخت‌وساز، صدور الکترونیکی پروانه و پایان‌کار، اصالت‌سنجی اسناد، پرداخت الکترونیکی انواع عوارض، پیگیری درخواست‌ها، مشاهده سوابق املاک، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرنما، ایجاد کارتابل شهروندی و ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای رضایت شهروندان شده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی تصریح کرد: تصویربرداری هوایی، تهیه نقشه پایه و سه‌بعدی شهر، تصویربرداری ۳۶۰ درجه از معابر، توسعه زیرساخت داده‌های مکانی، راه‌اندازی نسخه جدید سامانه حقوقی، سامانه مدیریت صورت‌وضعیت و کنترل پروژه، سامانه مدیریت و مسیریابی اتوبوسرانی، سامانه مدیریت ناوگان شهری، سامانه هوشمند حضور و غیاب پاکبانان، سامانه مصوبات شورای اسلامی شهر، سامانه جامع آسفالت معابر، سامانه جامع خدمات شهروندی «همدان من»، سامانه مدیریت خودروهای اداری، سامانه رفاهیات، زیرساخت مدیریت سرویس‌های سازمانی، تهیه سند همدان هوشمند، مطالعات دستیار هوش مصنوعی، توسعه پورتال شهرداری و استقرار سامانه پست الکترونیکی سازمانی، از دیگر اقدامات مهم این دوره به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و امنیت اطلاعات گفت: ایجاد تونل فیبر نوری به طول ۱۱۰ کیلومتر، راه‌اندازی نخستین مرکز داده سیار در میان شهرداری‌های کشور، ارتقای مرکز داده، تجهیز مرکز پشتیبان اطلاعات، استقرار تجهیزات پشتیبان‌گیری، ارتقای تجهیزات امنیتی، اتصال به شبکه ملی اطلاعات، اتصال سامانه شهرداری به پنجره واحد خدمات وزارت کشور، پایش امنیت شبکه و شبکه داخلی، ارتباط فیبر نوری با سازمان نظام مهندسی، دسترسی شبانه‌روزی کارکنان به سامانه حضور و غیاب، پایش محیطی و ارتقای امنیت فیزیکی مرکز داده، خرید و نصب سامانه برق بدون وقفه، راه‌اندازی برق اضطراری، وصول غیرحضوری عوارض خودرو، ایجاد محل دریافت عوارض خودرو در مرکز تعویض پلاک و اصلاح ساختار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهم‌ترین پروژه‌های اجراشده در این بخش بوده است.

شهردار همدان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این ۷۵ پروژه و خدمت علاوه بر افزایش سرعت، دقت، شفافیت و امنیت در ارائه خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسهیل فرآیندهای اداری، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه خدمات هوشمند، بهبود مدیریت شهری و افزایش رضایت شهروندان شده و روند تحقق شهر هوشمند در همدان را با شتاب بیشتری ادامه خواهد داد.