ریحانی: امنیت کامل مسیر کنگاور تا خسروی برای اربعین تأمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اقدامات گسترده‌ای برای برگزاری باشکوه اربعین در استان انجام شده و سپاه نیز در حوزه‌های امنیتی، درمانی، اسکان، فرهنگی و پشتیبانی تمامی ظرفیت‌های خود را به میدان آورده است.



وی با اشاره به تمهیدات امنیتی سپاه در مسیر تردد زائران افزود: از ورودی استان کرمانشاه در شهرستان کنگاور تا مرز خسروی، تمامی نواحی مقاومت بسیج به کارگیری شده‌اند و در این راستا ۱۴ گردان امام حسین (ع)، ۱۸ گردان امام علی (ع)، ۴۰ گردان بیت‌المقدس و همه پایگاه‌های مقاومت بسیج برای تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به زائران فراخوان شده‌اند.



فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر استقرار یگان‌های امنیتی در مرز خسروی، یک گردان تکاور نیز به صورت احتیاطی در سرپل‌ذهاب مستقر شده و گروه جنگال و هشت ایستگاه اطلاعاتی نیز برای رصد و مدیریت مسائل امنیتی و اطلاعاتی در طول مسیر فعالیت خواهند داشت.



ریحانی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت گفت: ۱۲ موکب درمانی توسط بسیج جامعه پزشکی از کنگاور تا مرز خسروی برپا شده و در کنار آن، بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) با تمامی امکانات تجهیز و مستقر خواهد شد. همچنین بیمارستان صحرایی نیروی زمینی قرارگاه نجف نیز در محلی با دسترسی بهتر برای زائران مستقر می‌شود تا خدمات درمانی مطلوب‌تری ارائه شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اسکان زائران اشاره کرد و افزود: تمامی اردوگاه‌ها و مراکز اقامتی سپاه در مسیر رفت و برگشت زائران برای استفاده زائران آماده شده و ظرفیت اسکان حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کنگاور تا مرز خسروی پیش‌بینی شده است که علاوه بر زائران مرز خسروی، زائران عازم مرز مهران نیز می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.



فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه از راه‌اندازی ۸۰ موکب توسط گروه‌های جهادی و بسیج ادارات در مسیر اربعین خبر داد و گفت: این مواکب با هدف ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی به زائران در نقاط مختلف مسیر مستقر خواهند شد.



ریحانی همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی سپاه اظهار کرد: فضاسازی فرهنگی، نصب بیلبوردها و المان‌های مرتبط با اربعین در طول مسیر تردد زائران، به ویژه در محدوده قصرشیرین و مرز خسروی، در دستور کار قرار گرفته و همزمان با افزایش تردد زائران تکمیل خواهد شد.



وی با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های مرز خسروی خاطرنشان کرد: سپاه امسال عملیات دیوارکشی پارکینگ ۳۶ هکتاری را به پایان رسانده و اکنون تکمیل زیرساخت‌هایی همچون آسفالت، روشنایی و نصب دوربین‌های نظارتی از مهم‌ترین نیازهای این مجموعه است که باید برای حفظ ظرفیت آن در سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.



فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی، خواستار تسریع در احداث کارخانه یخ‌سازی در منطقه شد و گفت: اگرچه برای تأمین آب، نان و یخ برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده است، اما با توجه به افزایش حجم زائران، ایجاد ظرفیت‌های جدید به ویژه در حوزه تولید یخ، برای سال‌های آینده ضروری خواهد بود.