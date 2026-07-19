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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۰

رئیسی: شبکه بهداشت کشور در آمادگی کامل قرار دارد

رئیسی: شبکه بهداشت کشور در آمادگی کامل قرار دارد

معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود برخی مشکلات در حمل‌ و نقل و تأمین اقلام از خارج کشور، کمبود قابل توجهی در حوزه واکسن، دارو و ملزومات بهداشتی وجود ندارد.

علیرضا رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان آمادگی شبکه بهداشت کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت شرایط احتمالی انجام شده بود و تمهیدات لازم در حوزه مراکز بهداشتی، جایگزینی مراکز، مدیریت نیروی انسانی، تأمین واکسن، مکمل‌ها و سایر اقلام مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با وجود پایان آن مقطع، همچنان آمادگی شبکه بهداشت به‌ صورت مستمر حفظ شده و جلسات متعدد، بازدیدهای میدانی و ارزیابی‌های مستمر در سراسر کشور برای اطمینان از آمادگی کامل مراکز بهداشتی ادامه دارد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت تأمین اقلام سلامت، گفت: با وجود مشکلاتی که در زمینه حمل‌ونقل و واردات برخی اقلام وجود داشته، در حال حاضر کمبود قابل توجهی در زمینه واکسن، دارو و سایر ملزومات مورد نیاز حوزه بهداشت مشاهده نمی‌شود.

رئیسی ادامه داد: میزان آمادگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی به‌صورت هفتگی، هم از طریق بازدیدهای میدانی و هم به‌صورت برخط، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین هر هفته جلساتی با دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود که علاوه بر بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها نیز در آن مطرح و پیگیری می‌شود.

وی در ادامه درباره وضعیت پرداخت معوقات کارکنان حوزه بهداشت، گفت: پرداخت مطالبات حوزه بهداشت به منابع مالی بیمه‌ها وابسته است. اعتبارات مربوط به صندوق بیمه روستایی، منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اعتبارات پزشک خانواده شهری باید به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا امکان پرداخت مطالبات کارکنان فراهم شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته، گشایش مناسبی در تأمین منابع مالی ایجاد شد و تاکنون معوقات کارکنان تا پایان اردیبهشت‌ماه پرداخت شده است.

رئیسی ابراز امیدواری کرد که باقی‌مانده معوقات سال جاری نیز طی چند روز آینده پرداخت شود و افزود: تأمین منابع مالی پایدار برای حوزه بهداشت یکی از مطالبات جدی وزارت بهداشت است و انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا پرداخت مطالبات کارکنان بدون تأخیر انجام شود.

کد مطلب 6891646

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