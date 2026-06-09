استاندار بوشهر: پرداخت مطالبات بیمه ای مراکز درمانی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اهمیت تامین مالی حوزه سلامت استان اظهار داشت: پرداخت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه های طرف قرارداد می‌تواند زمینه ساز خدمات بهتر و تسریع در خدمات رسانی شود.



وی ضمن قدردانی از حمایت مدیریت سازمان بیمه سلامت افزود: یکی از چالش‌های حوزه سلامت استان که مستقیم بر کیفیت خدمات درمان و رضایتمندی مردم تاثیرگذار است، تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه های طرف قرارداد با بیمه سلامت است.



استاندار بوشهر ضمن تشکر از خدمات انجام شده برای بیمه شدگان طرف قرارداد خصوصاً روستائیان و پرداخت 60 درصدی بدهی بیمه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز و موسسات طرف قرارداد مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه، خواستار تامین منابع مالی و پرداخت معوقات به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد شد.



زارع با اشاره به فشارهای مالی وارد شده به مراکز درمانی استان و به منظور پیشگیری از کاهش توان و استمرار ارائه خدمات درمانی به مردم و نیز تامین دارو و تجهیزات پزشکی، خواستار تخصیص منابع لازم برای تسویه بدهی‌های سال گذشته سازمان بیمه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه‌های فعال استان شد.



وی با تمجید از رئیس جمهور بابت عنایتی که به اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده دارند، یادآور شد: این مهم در استان بوشهر نیز آغاز شده و زمینه ساز بهره وری بهتر خدمات درمانی خواهد شد.



استاندار بوشهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مسئول اصلی ارائه خدمات سلامت در استان، مسئولیت اداره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اورژانس و شبکه‌های بهداشت و برنامه های پیشگیری را بر عهده دارد. تداوم ارائه این خدمات مستلزم برخورداری منابع مالی پایدار و نقدینگی کافی است.



زارع در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی در چارت سازمانی بیمه سلامت استان و شهرستان‌ها اشاره کرد و خواستار تامین بیشتر نیروی انسانی شد.



ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت کشور نیز با تقدیر از رایزنی‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر در حوزه بهداشت و درمان، برای تسریع در پرداخت معوقات قول مساعد و استمرار پیگیری داد.