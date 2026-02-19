علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از پیگیریهای جدی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان حوزه بهداشت در سال جدید خبر داد و گفت: تلاش مجموعه وزارت بهداشت بهویژه معاونت توسعه بر آن است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، دریافتی نیروهای بهداشت بهخصوص در مناطق روستایی ارتقا یابد.
وی با اشاره به تعریف کارانه برای نیروهای بهداشتی فعال در روستاها اظهار کرد: برای نخستینبار کارانهای ویژه این گروه در نظر گرفته شده که اجرای آن آغاز شده است و البته میزان این پرداختها در سال آینده میتواند متناسب با سنوات خدمت و شاخصهای مرتبط دستخوش تغییراتی شود.
اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در پزشک خانواده
رئیسی یکی از محورهای مهم افزایش دریافتی کارکنان را اجرای نسخه جدید برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست و افزود: در این مدل، پرداختها مبتنی بر عملکرد خواهد بود و این موضوع میتواند منجر به افزایش دریافتی نیروهای حوزه بهداشت شود.
به گفته وی؛ اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد علاوه بر افزایش انگیزه، به تحقق عدالت در پرداختها نیز کمک خواهد کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین به مشوقها و پاداشهای در نظر گرفته شده در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخصهای تعیینشده، در صورت ارتقای عملکرد، پاداشهایی به کارکنان پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه نظام پرداخت کارکنان دولت تابع ضوابط کلی است و امکان ایجاد اختلافهای گسترده در پرداختها وجود ندارد، تأکید کرد: با این حال تلاش شده است از ظرفیت پرداختهای عملکردمحور برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان استفاده شود.
سه منبع اصلی تأمین مالی حوزه بهداشت
رئیسی در ادامه به وضعیت منابع مالی حوزه بهداشت اشاره کرد و گفت: در این حوزه سه منبع اصلی تامین مالی وجود دارد؛ اعتبارات صندوق بیمه روستایی از طریق سازمان بیمه سلامت، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات حقوقی تخصیصیافته از سوی سازمان برنامه و بودجه.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در پرداختیهای بیمه طی ماههای اخیر افزود: به دلیل مطالبات انباشته بیمه، پرداختها با کندی مواجه شده بود، اما خوشبختانه روند جبران آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان اسفندماه تمامی معوقات حوزه بهداشت، بهویژه در مناطق روستایی، تسویه شود.
