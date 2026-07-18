لهونی: ساماندهی فاضلاب ۱۶۸ روستای بالادست سدها در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای سلامت استان کردستان، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان، پزشکان، پرستاران و مجموعه کارکنان حوزه سلامت اظهار کرد: فعالان حوزه سلامت در مقاطع مختلف، بهویژه در دوران شیوع کرونا و همچنین شرایط خاص و بحرانی اخیر، با شجاعت و دلسوزی در میدان خدمت حضور داشتهاند و از همه این عزیزان صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده درباره وضعیت شاخصهای سلامت استان افزود: در برخی شاخصها وضعیت کردستان مطلوب و در برخی موارد نیز شرایط استان نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما در تعدادی از شاخصها شاهد روند افزایشی هستیم که باید با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف برای کنترل و بهبود این وضعیت اقدام شود.
استاندار کردستان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان دستگاه تخصصی و متولی حوزه سلامت باید بررسی دقیق و کارشناسی از وضعیت تکتک شاخصهایی که روند افزایشی داشتهاند، انجام دهد و علت این روند را مشخص کند.
لهونی ادامه داد: این بررسی نباید صرفاً محدود به وضعیت یک سال اخیر باشد، بلکه لازم است روند چند سال گذشته شاخصهای سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود چه عواملی موجب افزایش یا کاهش هر یک از شاخصها شده است.
وی با بیان اینکه سلامت مردم یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت استان است، گفت: اگر لازم باشد، جلسات شورای سلامت با زمان بیشتری برگزار خواهد شد و حتی میتوان جلسات تخصصی جداگانهای برای بررسی شاخصهای سلامت تشکیل داد چراکه اطمینان داریم خروجی این جلسات میتواند به ارتقای شاخصهای سلامت در استان کمک کند.
استاندار کردستان در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی فاضلاب ۱۶۸ روستای بالادست سدهای استان بیان کرد: این موضوع یکی از مطالبات اصلی مردم و مدیریت استان بوده و در جلسات مختلف و حتی در جریان سفر رئیسجمهور به کردستان نیز به عنوان یکی از مطالبات استان مطرح شده است.
لهونی افزود: ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سدها ارتباط مستقیمی با سلامت مردم، حفظ منابع آبی و محیط زیست دارد و باید با جدیت دنبال شود.
وی از پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح خبر داد و گفت: هفته گذشته در جلسهای با یکی از مجموعههای قرارگاه محرومیتزدایی ارتش، قول مساعد برای اجرای طرح ساماندهی فاضلاب چند روستا به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت شد و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیگیری همزمان اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیتهای استانی اظهار کرد: نباید منتظر تأمین اعتبارات کلان برای ساماندهی فاضلاب همه ۱۶۸ روستا بمانیم، بلکه فرمانداران باید متناسب با ظرفیتهای موجود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
لهونی ادامه داد: گاهی یک اقدام کوچک در حوزه جمعآوری یا انتقال فاضلاب میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی منابع آب داشته باشد، بنابراین فرمانداران باید روستاهای دارای اولویت بالاتر را با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شناسایی کرده و در تخصیصهای عمرانی، این روستاها را در اولویت قرار دهند.
وی از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دفتر امور روستایی نیز خواست موضوع ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سدها را به صورت ویژه در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
تامین آب سالم و بهداشتی برای مردم وظیفه مسئولان است
استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت تأمین آب سالم برای مردم گفت: تأمین آب سالم و بهداشتی وظیفه ماست و اگر در جایی مشخص شود آب عرضه شده از استانداردهای لازم برخوردار نیست، باید تا زمان رفع مشکل، اقدامات لازم برای جلوگیری از عرضه آب ناسالم انجام شود.
لهونی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای نظارتی باید کنترل دقیق و مستمر بر کیفیت آب شرب داشته باشند و همزمان، ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سدها در دو محور شامل پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از ظرفیتهای استانی برای کاهش تبعات ناشی از نبود شبکه فاضلاب دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدیتر دستگاههای متولی به موضوع عرضه آرد کامل تأکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا کردستان نیز بتواند همانند برخی استانهای دیگر، عملکرد مناسبی در زمینه عرضه آرد کامل داشته باشد.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح این برنامه میتواند به ارتقای شاخصهای سلامت کمک کند و نخستین شهرستان برای اجرای این طرح، شهرستان کامیاران است.
لهونی خاطرنشان کرد: برای موفقیت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، همکاری و همراهی همه دستگاهها ضروری است و فرماندار و مدیران شهرستان کامیاران باید در زمینه فرهنگسازی و اطلاعرسانی به مردم اقدامات لازم را انجام دهند تا جامعه هدف با ابعاد و مزایای این طرح آشنا شده و از اجرای آن استقبال کند.
وی خواستار آسیبشناسی تجربه اجرای برنامههای مشابه در سایر استانهای کشور شد و گفت: باید نقاط قوت و ضعف اجرای این طرحها بررسی و مواردی که امکان رفع آنها در سطح استان وجود دارد، شناسایی شود تا در شهرستان کامیاران شاهد اجرای موفق این برنامه باشیم.
لزوم حمایت از زیرساختهای درمانی کامیاران
استاندار کردستان با اشاره به اهمیت حمایت از زیرساختهای درمانی شهرستان کامیاران بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید با حمایت از بیمارستان این شهرستان، دغدغههای موجود در زمینه اداره و ارائه خدمات را کاهش دهد تا اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با مشکلات کمتری همراه باشد.
لهونی در ادامه با اشاره به مشکلات اعتباری دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات این حوزه ملی است و مدیریت استان به تنهایی اختیار لازم برای تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه را ندارد، اما موضوع تقویت اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی را از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: مطالبات شرکتهای بیمه و مشکلات موجود در سطح ملی نیز بر کیفیت خدماترسانی مراکز درمانی تأثیرگذار است و مدیریت استان همچنان پیگیریهای لازم را برای رفع این مشکلات انجام خواهد داد.
استاندار کردستان همچنین بر استفاده جدیتر دانشگاه علوم پزشکی از ظرفیت مولدسازی داراییها تأکید کرد و گفت: دانشگاه نباید صرفاً منتظر تخصیص اعتبارات ملی بماند، بلکه باید با جدیت ظرفیتهای موجود در حوزه مولدسازی املاک و ساختمانهای مازاد را شناسایی و فعال کند.
لهونی ادامه داد: کارگروه مولدسازی استان مأموریت دارد با اولویت، موارد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی را بررسی و همکاری لازم را برای اجرای این طرح انجام دهد و منابع حاصل از مولدسازی نیز باید مجدداً در راستای اجرای برنامههای ضروری حوزه سلامت هزینه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه سلامت از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و همه دستگاهها باید در کنار دانشگاه علوم پزشکی برای ارتقای شاخصهای سلامت مردم استان تلاش کنند.
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