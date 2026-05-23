لهونی: تأمین سلامت مردم در اولویت قطعی مدیریت استان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی بعدازظهر شنبه در دیدار با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با تبریک هفته سلامت، از خدمات شبانهروزی کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران و بهورزان تقدیر کرد.
وی با اشاره به نقش حیاتی نیروهای درمانی در شرایط خاص و بحرانی کشور اظهار داشت: مجموعه مدافعان سلامت در سختترین مقاطع، با روحیه ایثار و تعهد، مسئولیت خطیر خدمترسانی به مردم را بر عهده داشتهاند و عملکرد آنان شایسته قدردانی است.
استاندار کردستان با بیان اینکه حوزه سلامت از ارکان اساسی توسعه محسوب میشود، افزود: حفظ جان و سلامت مردم برای مدیریت استان در اولویت قرار دارد و هیچگونه کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست.
زرهتن لهونی با تأکید بر لزوم همکاری بینبخشی دستگاهها ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان همافزایی داشته باشند و در مسیر رفع مشکلات دانشگاه علوم پزشکی گام بردارند.
وی با اشاره به برخی چالشهای زیرساختی در حوزه درمان گفت: با وجود کمبودها، دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ظرفیت انسانی توانمند و متخصص برخوردار است و حمایت از مطالبات این مجموعه یک ضرورت مدیریتی است.
استاندار کردستان همچنین بر استمرار خدمات در مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: هیچ دستگاه خدماترسانی نباید نسبت به قطع آب، برق یا گاز بیمارستانها و مراکز درمانی اقدام کند و باید پایداری این خدمات بهطور کامل تضمین شود.
وی استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله مولدسازی را راهکاری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای درمانی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
زرهتن لهونی در بخش دیگری از سخنان خود پروژه دهکده سلامت سنندج را طرحی اثرگذار در توسعه گردشگری سلامت دانست و اظهار داشت: این پروژه میتواند علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در استان باشد.
وی توسعه گردشگری سلامت و ارتباط با اقلیم کردستان عراق را از محورهای مهم برنامههای استان برشمرد و بر لزوم تسریع در اجرای پروژهها و بررسی دقیق صلاحیت سرمایهگذاران تأکید کرد.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله کمبود برخی اقلام دارویی، مطالبات معوق دانشگاه علوم پزشکی از بیمهها، مشکلات زیرساختی مراکز درمانی و توسعه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی از وضعیت موجود حوزه سلامت ارائه کرد و استاندار نیز دستورات لازم را برای بهبود کیفیت خدمات درمانی در استان صادر کرد.
