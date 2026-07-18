سرهنگ مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام اربعین امسال از هشتم تیرماه در سامانه سماح آغاز شده و زائرانی که متقاضی دریافت خدماتی همچون بیمه و ارز اربعین هستند، باید با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: سال گذشته ۶۰ هزار نفر از مردم استان مرکزی به زیارت اربعین حسینی مشرف شدند و امسال نیز تاکنون حدود ۱۳ هزار نفر با ثبت‌نام در سامانه سماح، آمادگی خود را برای حضور در این آیین معنوی اعلام کرده‌اند.

سرهنگ تقوی تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت کامل نیروها و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) آماده ارائه خدمات ویژه به زائران اربعین و صدور گذرنامه است.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و افزایش حجم مراجعات در روزهای منتهی به اربعین حسینی، از زائران عتبات عالیات درخواست می‌شود دریافت، تمدید گذرنامه عادی یا ثبت درخواست گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: زائران با مراجعه به‌موقع به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی می‌توانند فرآیند صدور یا تمدید گذرنامه خود را در زمان مناسب انجام داده و از بروز تأخیر و ازدحام در روزهای پرتردد جلوگیری کنند.

وی افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی از طریق برنامه کاربردی «پلیس من» و سامانه برخط «سخا» درخواست‌های خود را ثبت کرده و روند پیگیری خدمات مورد نیاز را انجام دهند.

سرهنگ تقوی بیان کرد: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حجم مراجعات مردمی، پلیس استان مرکزی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را در دستور کار قرار داده است تا روند صدور و تمدید گذرنامه‌ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.