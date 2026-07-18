رحیم غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب‌های استان مرکزی همزمان با ایام اربعین حسینی در داخل استان و همچنین شهرهای مقدس عراق به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد و این خدمات از سوم مردادماه آغاز و تا سیزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امسال در مجموع ۸۵ موکب از استان مرکزی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۵۲ موکب در کشور عراق مستقر خواهند شد و ۳۳ موکب نیز در داخل کشور به ارائه خدمات می‌پردازند.

غلامی تصریح کرد: از مجموع مواکب اعزامی استان مرکزی به عراق، ۱۲ موکب در شهر نجف اشرف، ۲۲ موکب در مسیر نجف تا کربلای معلی و در محدوده عمودها و ۱۶ موکب نیز در نقاط مختلف شهر کربلا مستقر خواهند شد و خدمات رفاهی، اسکان، تغذیه و پشتیبانی مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی با اشاره به استمرار فعالیت مواکب تا پایان موج بازگشت زائران، ادامه داد: خدمت‌رسانی موکب‌های استان مرکزی تنها محدود به ایام رفت زائران نیست و تا بازگشت کامل زائران اربعین ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امسال حدود ۷۰ هزار زائر از استان مرکزی برای حضور در مراسم معنوی اربعین حسینی به عتبات عالیات مشرف خواهند شد.

غلامی افزود: تمامی مواکب استان مرکزی با هماهنگی و آمادگی کامل در حوزه‌های اسکان، تغذیه، خدمات رفاهی و پشتیبانی فعالیت خواهند کرد تا زمینه حضور آرام و مطلوب زائران در این سفر معنوی فراهم شود.

وی گفت: این خدمات تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و تلاش شده است ظرفیت‌های مردمی استان در مسیر خدمت به زائران حسینی به‌کار گرفته شود.