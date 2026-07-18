  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

گفتگوی لاوروف و وزیر خارجه امارات درباره اوضاع خلیج فارس

گفتگوی لاوروف و وزیر خارجه امارات درباره اوضاع خلیج فارس

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از گفتگوی لاوروف و وزیر خارجه امارات درباره اوضاع خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات رایزنی کردهاست.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است که طرفین در این گفتگوی تلفنی درباره اوضاع خلیج فارس و نیز تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کردند.

لاوروف و همتای اماراتی وی در جریان این گفتگو بر ضرورت حفظ تردد ایمن در تنگه هرمز، اهمیت توقف عملیات نظامی در خلیج فارس و ازسرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات (میان تهران و واشنگتن) تأکید کردند.

کد مطلب 6891764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها