گفتگوی لاوروف و وزیر خارجه امارات درباره اوضاع خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات رایزنی کردهاست.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است که طرفین در این گفتگوی تلفنی درباره اوضاع خلیج فارس و نیز تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کردند.

لاوروف و همتای اماراتی وی در جریان این گفتگو بر ضرورت حفظ تردد ایمن در تنگه هرمز، اهمیت توقف عملیات نظامی در خلیج فارس و ازسرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات (میان تهران و واشنگتن) تأکید کردند.