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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

گفتگوی وزرای خارجه روسیه و قطر درباره تحولات خلیج فارس

گفتگوی وزرای خارجه روسیه و قطر درباره تحولات خلیج فارس

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای از رایزنی میان وزرای خارجه روسیه و قطر درباره تحولات خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در تماسی تلفنی درباره وضعیت غرب آسیا با تمرکز بر ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس گفتگو و تبادل نظر کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره آمده است: طرفین بر ضرورت توقف فوری درگیری‌ها و ازسرگیری هرچه سریع‌تر روند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد (میان تهران و واشنگتن) که در ۱۷ ژوئن امضا شد، تأکید کردند.

کد مطلب 6908181

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