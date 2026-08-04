گفتگوی وزرای خارجه روسیه و قطر درباره تحولات خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در تماسی تلفنی درباره وضعیت غرب آسیا با تمرکز بر ادامه تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس گفتگو و تبادل نظر کردند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره آمده است: طرفین بر ضرورت توقف فوری درگیریها و ازسرگیری هرچه سریعتر روند مذاکرات بر اساس یادداشت تفاهم اسلامآباد (میان تهران و واشنگتن) که در ۱۷ ژوئن امضا شد، تأکید کردند.
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