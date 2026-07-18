صدای موسیقی نواحی ایران در قلب ارگ تاریخی بم می پیچد

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی عصر شنبه در نشست بررسی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان بم با بیان اینکه توانمندیهای هنری بم فراتر از انتظارات است، گفت: شخصیتهای برجسته و چهرههای شاخص موسیقی که از دل این سرزمین برخاستهاند، نشاندهنده اصالت و استعداد بینظیر این منطقه می باشد و حیف است با وجود این بستر و زیرساختهای موجود، از استعدادهای درخشان موسیقی غافل بمانیم.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از فعالیتهای هنری جوانان در ارگ قدیم بم، افزود: هنگامی که تلاش، پشتکار و مهارت نوجوانان و جوانان بمی را در نوازندگی و خوانندگی میبینم، به این باور میرسم که ما نه تنها استعداد، بلکه ظرفیت بالایی برای درخشش داریم.
وی ادامه داد: باید با عزم و همتی جدی، این پتانسیلها را شکوفا کنیم و خوشبختانه این دغدغهمندی در میان مسئولان و جامعه فرهنگی شهرستان بم وجود دارد.
عیدی، در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در بم، گفت: برگزاری این رویداد در بم، فرصتی ارزشمند برای نمایش تنوع هویتی و فرهنگی ایران است.
وی افزود: موسیقی نواحی، شناسنامه تمدنی ماست و تنوعی که در موسیقی اقوام مختلف دیده میشود، در دنیا بیهمتاست.
فرماندار بم، با یادآوری سابقه تمدنی و جایگاه هنرمندان و شاعران نامدار این مرز و بوم خاطرنشان کرد: سابقه تاریخی ما در هنر و ادبیات منحصر به فرد است و بم نیز باید حداقل به قطب موسیقی استان کرمان کرمان تبدیل شود.
عیدی، همچنین تصریح کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، جشنوارههای پیشرو در جوار ارگ تاریخی و باشکوه بم برگزار خواهد شد تا پیوند میان هنر اصیل موسیقی نواحی و میراث کهن این سرزمین بیش از پیش نمایان شود.
هنر بم نیازمند دمیدن روحی تازه است
در ادامه این نشست، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بم، ضمن تاکید بر لزوم احیای جشنوارههای موسیقی نواحی در این شهرستان گفت: هنر بم نیازمند دمیدن روحی تازه است.
سعید ذوالفقاری، با اشاره به خلأ برگزاری رویدادهای هنری طی سالهای اخیر اظهار کرد: آخرین جشنوارههای موسیقی در این شهرستان به سالهای ۹۵ تا ۹۷ بازمیگردد و پس از آن شاهد وقفهای طولانی در این زمینه بودهایم.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنوارهها بستری برای ایجاد تعامل سازنده میان هنرمندان بومی و ملی است، افزود: تداومبخشی به این رویدادها، جریانی پویا در حوزه موسیقی نواحی ایجاد میکند که در صورت غفلت از آن، اتصال هنری شهرستان با بدنه ملی کمرنگ شده و وضعیت هنر در بم دچار رکود خواهد شد.
رئیس اداره ارشاد بم با تشریح جزئیات مالی این طرح اظهار کرد: برآورد کل هزینههای برگزاری جشنوارهای با مقیاس ملی در این حوزه حدود دو میلیارد تومان است که نیمی از این مبلغ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تامین خواهد شد و برای تأمین مابقی هزینهها، نیازمند مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول در شهرستان هستیم.
ذوالفقاری، در پایان با تاکید بر اینکه متولیگری فرهنگ و هنر نباید تنها بر عهده یک دستگاه باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همافزایی ایجاد شده، شاهد میزبانی شایسته بم از جشنواره موسیقی نواحی کشور در روزهای سوم و چهارم شهریورماه باشیم.
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