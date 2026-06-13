روایتگر موسیقی اصیل شهرستان بم تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن بسطامی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم شنبه شب شاهد برگزاری مراسم نکوداشت و تقدیر از استاد «رضا ایثار»، نوازنده پیشکسوت تنبک بود.

این محفل هنری، با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان عرصه موسیقی و دوستداران این هنر، به منظور ارج نهادن به سال‌ها تلاش و استادی ایشان در موسیقی اصیل ایرانی برگزار گردید.

رئیس اداره فرهنگ و هنر شهرستان بم در این مراسم با تاکید بر اهمیت انتقال هنر از نسلی به نسل دیگر گفت: هنر زمانی ماندگار می‌شود که از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد و خوشبختانه با وجود اساتیدی همچون استاد ایثار و استاد بهزاد، هنر اصیل موسیقی ایرانی در بم همچنان پویا و زنده است.

سعید ذوالفقاری، با اشاره به جایگاه رفیع استاد رضا ایثار در فضای فرهنگی شهرستان بم، افزود: ایشان نه تنها به عنوان یک نوازنده چیره دست، بلکه به عنوان معلمی دلسوز، سال‌های متمادی عمر خود را با عشق، پشتکار و تلاش در راه اعتلای موسیقی این شهر سپری کرده‌اند و تواضع و اخلاق‌مداری ایشان در اذهان همگان نقش بسته است.

رئیس اداره فرهنگ و هنر بم، برگزاری چنین نشست‌هایی را گامی مؤثر در جهت پاسداشت و تکریم پیشکسوتان و هموارکننده مسیر رشد و شکوفایی نسل‌های آینده دانست و افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از دانش اساتیدی چون استاد ایثار و استاد بهزاد، گنجینه گرانبهای موسیقی اصیل بم که پرچمدار هنر منطقه است، همچنان مستدام و زنده بماند.

این مراسم با حضور امام جمعه بم، فرماندار بم و جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان نامی موسیقی این شهرستان برگزار شد و در پایان این گردهمایی صمیمانه، حاضران با آرزوی سلامتی و طول عمر برای استاد ایثار، قدردانی خود را از مقام شامخ ایشان ابراز داشتند.