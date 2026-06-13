به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، شنبه شب در مراسم نکوداشت جمعی از هنرمندان که با حضور چهره‌های برجسته هنری و فعالان فرهنگی در این شهرستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع هنرمندان، به تبیین جایگاه والای این قشر در جامعه پرداخت.

وی با بیان اینکه هنرمندان همواره دیگران را پرورش می‌دهند، افزود: ویژگی برجسته هنرمندان این است که در بذل هنر و خلاقیت خود کوتاهی نمی‌کنند و هنرمند واقعی کسی است که بتواند پیوسته دیگران را پرورش دهد و نسل‌های آینده را در رشته خود تربیت کند.

فرماندار بم تواضع، خوش‌اخلاقی، جوانمردی و اخلاق والا را از دیگر ویژگی‌های هنرمندان برشمرد و افزود: در میان هنرمندان، شخصیت‌های ملی بسیاری حضور دارند که با وجود جایگاه هنری خود، بسیار متواضع و خوش‌اخلاق هستند و نشستن در کنار آنان موجب آرامش و لذت است.

عیدی، با اشاره به ماندگاری آثار هنری تصریح کرد: هنرمندان با کسب تجربه و تلاش، آثاری ماندگار از خود بر جای می‌گذارند و نکته قابل توجه این است که اکثر قریب به اتفاق آنان هرگز خود را گم نکرده‌اند.

وی در ادامه از ذوالفقاری و انجمن موسیقی شهرستان بم به‌ دلیل برگزاری این مراسم و فراهم‌کردن زمینه گردهمایی هنرمندان قدردانی کرد و این اقدام را ارزشمند دانست.

فرماندار بم با تأکید بر ضرورت تکریم هنرمندان گفت: این گردهمایی فرصتی است تا ذره‌ای از زحمات این عزیزان را ارج نهیم و با قدردانی از تلاش‌های آنان، زمینه تداوم این‌گونه برنامه‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: ما اینجا هستیم تا بگوییم قدر شما را می‌دانیم. شما انسان‌های عزیزی هستید که برای شهر بم، استان کرمان و ایران عزیز مایه افتخارید.

عیدی، همچنین با اشاره به نقش هنر در ماندگاری مفاهیم فرهنگی و ملی بیان کرد: در جوامع مختلف برای ماندگاری یک اثر و یا تبلیغ مفاهیمی همچون میهن‌پرستی، عرق ملی، ایثار و شهادت از ظرفیت هنر استفاده می‌شود و این مسیر بسیار موفق بوده است.

وی در پایان با اشاره به نقش هنرمندان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هنرمندان با سروده‌ها و آثار خود تأثیر بسزایی در انتقال مفاهیم و تقویت روحیه داشتند.