نگاه ویژه فعالان اقتصادی بم به بازار افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بدرآبادی، ظهر پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی شرق استان کرمان و تجار کشور افغانستان که با هم‌افزایی اتاق بازرگانی کرمان و دفتر نمایندگی بم برگزار شد، با اشاره به بازدیدهای میدانی هیئت تجاری افغانستان از ظرفیت‌های منطقه، اظهار کرد: بازدید از واحدهای بسته‌بندی و سردخانه‌های خرما، صنایع تولید نئوپان و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، دیدگاه تجار افغانستانی را نسبت به پتانسیل‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی شرق استان به‌طور کامل تغییر داد.

وی افزود: اعضای این هیئت تجاری اذعان کردند که پیش از این بازدید، تصور نمی‌کردند شهرستان بم از چنین ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های دوجانبه برخوردار باشد؛ لذا معتقدیم این تعاملات حضوری، تأثیر بسزایی در تغییر نگرش و توسعه همکاری‌های بازرگانی میان ایران و کشور دوست و همسایه، افغانستان خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی بم با اشاره به حوزه‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران افغانستانی برای ورود به بازار ایران، گفت: تجار حاضر در این هیئت در زمینه‌های مصالح ساختمانی، نهاده‌های کشاورزی شامل کود، بذر و سم، پتروشیمی، فولاد و همچنین ماشین‌آلات کشاورزی فعال هستند که این تنوعِ حوزه‌های کاری، بستر بسیار مناسبی برای گسترش مراودات تجاری فراهم کرده است.

بدرآبادی، با اشاره به چالش‌های ارزی سال‌های اخیر، تصریح کرد: پیش از نوسانات ارزی و اعمال تحریم‌های ظالمانه، صادرات به صورت ریالی به کشورهایی نظیر افغانستان و عراق به سهولت انجام می‌شد که در شرایط کنونی، بازگشت به آن مدل نیازمند اصلاحاتی در قوانین بازگشت ارز است.

وی ادامه داد: در حال حاضر رایزنی‌ها برای تسهیل این فرآیند در جریان است و تجار افغانستانی نیز برای انجام معاملات با ریال ابراز تمایل کرده‌اند.

بدرآبادی، بر نقش حمایتی اتاق بازرگانی در رفع موانع تجاری تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی بم آمادگی دارد تا اختلافات احتمالی میان فعالان اقتصادی دو کشور را با وساطت و مذاکره حل‌وفصل کند تا بازرگانان با احساس امنیت و آرامش بیشتری به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران بپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی بم با تأکید بر اینکه بخشی از ظرفیت‌های بازار افغانستان برای صادرکنندگان ایرانی همچنان ناشناخته است، خاطرنشان کرد: با همکاری اتاق بازرگانی کرمان، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اعزام یک هیئت تجاری از بم به کشور افغانستان و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی آن کشور در دست اقدام است که امیدواریم این رفت‌وآمدها به خروجی‌های اقتصادی ملموس و مؤثری برای طرفین منجر شود.