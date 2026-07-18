پلمب ۱۰ بنگاه املاک در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباط‌کریم، بعد از ظهر شنبه از آغاز مرحله تازه‌ای از برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت، ۱۰ بنگاه معاملات املاک که به گفته او در خرید و فروش یا تسهیل ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی نقش داشته‌اند، با دستور دادستان پلمب شده‌اند.

به گفته فرماندار رباط‌کریم، اقدامات قضایی تنها به تخریب بناهای غیرمجاز محدود نخواهد بود و افرادی که در تبلیغ، تفکیک اراضی یا هدایت شهروندان به سمت ساخت‌وسازهای غیرقانونی نقش داشته باشند نیز با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد.

آقای آقاعلیخانی همچنین اعلام کرد برخورد با انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز نیز با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان آغاز شده و این روند ادامه خواهد داشت.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی از چالش‌های دیرینه رباط‌کریم به شمار می‌رود؛ موضوعی که مقام‌های محلی آن را از عوامل تخریب زمین‌های کشاورزی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی عنوان می‌کنند.