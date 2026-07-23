بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از محور بندرعباس-سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با حضور در محل «تونل شهید میرزایی» و پلهای مواصلاتی محور بندرعباس-سیرجان، ضمن نظارت بر روند ایمنسازی این مسیر، اقدامات جنایتکارانه اخیر علیه زیرساختهای کشور را به شدت محکوم کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در تشریح وضعیت فعلی این محور اظهار داشت: پس از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به تونلها، پلها و راههای ارتباطی استان هرمزگان، با همت، غیرت و تعصب مثالزدنی عزیزانمان در مجموعههای راهداری، دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و پلیس راه، راهبرد بازگشایی فوری در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه در کمتر از چند ساعت، مسیرها بازگشایی شدند.
وی در ادامه با اشاره به اهداف این بازدید میدانی افزود: در راستای تحقق دستورات معاون اول قوه قضاییه در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری استانهای جنوبی ساحلی، امروز بازدید میدانی از پلها و تونلهای آسیبدیده صورت گرفت تا ضمن ارزیابی وضعیت، ترافیک روانتر و ثبات بیشتری در ترددها ایجاد شود. الحمدلله در حال حاضر ترافیک در جریان است و تردد با ایمنی نسبی انجام میشود.
قهرمانی با اشاره به پیگیریهای قضایی برای رفع نقصهای باقیمانده گفت: مشکلات جزئی موجود که عمدتاً مربوط به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی است، ظرف چند ساعت آینده مرتفع خواهد شد. همچنین عوامل راهداری و پیمانکار مربوطه قول مساعد دادهاند که حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده بخشی از اصلاحات تکمیلی و ظرف ۷۲ ساعت، آسفالت و بهسازیِ اکثر راههای فرعیِ ایجادشده نیز به پایان برسد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر حفظ حقوق عامه تصریح کرد: دستورات لازم در محل صادر شده و طی مکاتبهای به دادستانهای سراسر استان ابلاغ شد تا در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، با تشکیل جلسات و بازدیدهای مستمر، بر روند بازسازی و ایمنسازی محورها نظارت دقیق و پیگیرانه داشته باشند.
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