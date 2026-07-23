سنتکام از پایان دوازدهمین شب متوالی حمله به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد: نیروهای آمریکایی ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۲۲ ژوئیه (ساعت ۶ بامداد پنج‌شنبه اول تیرماه به وقت تهران) برای دوازدهمین شب پیاپی، دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را به پایان رساندند.

سنتکام مدعی شد: در این دور از حملات، اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهپاد، سایت‌های نظارتی ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

سنتکام ادعا کرد: این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و شناورهای تجاری انجام شده است.

ارتش متجاوز آمریکا مدعی شد: نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده‌ها هدف نظامی ایران را در خشکی مورد حمله قرار داده‌اند و همزمان محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از سر گرفته‌اند.