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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۸

سنتکام از پایان دوازدهمین شب متوالی حمله به ایران خبر داد

سنتکام از پایان دوازدهمین شب متوالی حمله به ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دور دیگری از حملات علیه ایران را به پایان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد: نیروهای آمریکایی ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۲۲ ژوئیه (ساعت ۶ بامداد پنج‌شنبه اول تیرماه به وقت تهران) برای دوازدهمین شب پیاپی، دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را به پایان رساندند.

سنتکام مدعی شد: در این دور از حملات، اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهپاد، سایت‌های نظارتی ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

سنتکام ادعا کرد: این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و شناورهای تجاری انجام شده است.

ارتش متجاوز آمریکا مدعی شد: نیروهای آمریکایی در ماه جاری ده‌ها هدف نظامی ایران را در خشکی مورد حمله قرار داده‌اند و همزمان محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از سر گرفته‌اند.

کد مطلب 6896562

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      پاسخ
      با چی محاصره انجام دادن

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