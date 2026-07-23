به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه درس اخلاق مدیران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه محاسبه نفس در تعالی انسان، بر ضرورت بازنگری مستمر در رفتارهای فردی و سازمانی تأکید کرد و اسراف را یکی از مهمترین آسیبهای اخلاقی و مدیریتی برشمرد.
وی با بیان اینکه انسان باید همواره عملکرد خود را در برابر تکالیف الهی مورد ارزیابی قرار دهد، گفت: هر فردی اگر اعمال و وظایف شرعی خود را با دقت مرور کند، در بسیاری از موارد با کاستیهایی روبهرو میشود که باید برای جبران آنها تلاش کند و همین محاسبه نفس، زمینهساز اصلاح رفتار و تقویت تقوا خواهد بود.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت افزود: انسان زمانی که به وظایفی همچون اقامه نماز، روزه، پرداخت حقوق واجب مالی، انجام امر به معروف و نهی از منکر، نیکی به پدر و مادر و صیانت از خانواده توجه میکند، ممکن است از کوتاهیهای خود احساس شرمندگی داشته باشد و همین احساس، مقدمه حرکت در مسیر بندگی و پرهیزگاری است.
وی با اشاره به اینکه تقوا تنها در عبادتهای ظاهری خلاصه نمیشود، اظهار کرد: مراقبت از رفتار، کنترل نفس و دوری از هرگونه زیادهروی از مهمترین جلوههای تقوا به شمار میرود و انسان باید در همه عرصههای زندگی نسبت به این مسئله حساس باشد.
آیتالله سعیدی در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) و همچنین سیره عملی حضرت امام خمینی (ره)، اسراف در مصرف آب هنگام وضو را نمونهای روشن از زیادهروی دانست و گفت: اگر عبادتی با انجام یک گناه همراه شود، نمیتواند انسان را به نتیجه مطلوب برساند و کسی که در مقدمات عبادت مرتکب اسراف میشود، نباید انتظار داشته باشد آثار معنوی کامل آن عبادت را دریافت کند.
وی افزود: اسراف در هر زمینهای مورد ناپسند پروردگار است و آموزههای دینی نیز به صراحت نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند و بر همین اساس، پرهیز از زیادهروی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر مسئولیت مدیران در این زمینه بیان کرد: مدیران و مسئولان باید از هرگونه تصمیم یا دستورالعملی که موجب هدررفت امکانات و منابع میشود، پرهیز کنند و مجموعههای زیرمجموعه خود را نیز به صرفهجویی و استفاده صحیح از امکانات تشویق کنند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت اعتدال در مصرف منابع، بخشی از مسئولیت دینی و مدیریتی است و مدیران با رفتار و تصمیمهای خود میتوانند فرهنگ مصرف صحیح را در محیطهای اداری نهادینه کنند.
موکبها از تجمل و تهیه غذای مازاد پرهیز کنند
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امام صادق (ع) در برخورد با اسراف در مواد غذایی گفت: هیچ نعمتی نباید بیدلیل از بین برود و اگر غذایی بیش از نیاز فرد است، باید در اختیار نیازمندان قرار گیرد تا از هدررفت نعمتهای الهی جلوگیری شود.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای عزاداری و مجموعههای خدمترسان به زائران افزود: دستاندرکاران این مجموعهها باید از تشریفات غیرضروری و تهیه انواع غذاها بیش از میزان نیاز خودداری کنند و برنامهریزی اطعام را بر اساس تعداد زائران و میزان واقعی مصرف انجام دهند.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: هدف از خدمترسانی، تکریم زائران و استفاده صحیح از امکانات است و هرگونه هزینهکرد خارج از نیاز واقعی، با روحیه صرفهجویی و تعالیم دینی سازگار نیست.
اتلاف وقت و امکانات اداری نیز مصداق اسراف است
وی با بیان اینکه اسراف تنها به خوردن و آشامیدن محدود نمیشود، اظهار کرد: هدر دادن فرصتهای زندگی، اشتغال بیش از اندازه به تلفن همراه، گفتوگوهای بیثمر و بیتوجهی در هنگام عبادت نیز از جلوههای اسراف در عمر و سرمایه انسانی است.
آیتالله سعیدی همچنین بر ضرورت صرفهجویی در مصرف کاغذ، برق و سایر امکانات اداری تأکید کرد و گفت: استفاده از هر دو روی کاغذ، خاموش کردن چراغهای اضافی و مدیریت صحیح منابع، از مصادیق رعایت امانتداری در استفاده از امکانات عمومی است.
وی در پایان با اشاره به طرحهای عمرانی و ساختوسازهای آستان مقدس اظهار کرد: اجرای پروژههای عمرانی باید همراه با حفظ شأن و جایگاه حرم مطهر باشد اما این موضوع نباید به ساخت فضاهای پرهزینه و تجملاتی منجر شود که تنها گروه محدودی امکان بهرهمندی از آنها را داشته باشند.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: طراحی و اجرای فضاهای خدماتی باید به گونهای باشد که عموم زائران بتوانند از آنها استفاده کنند و رعایت اعتدال در هزینهها و پرهیز از تشریفات غیرضروری، از مهمترین اصولی است که باید در همه طرحهای عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر پرهیز مدیران از تصمیمهای اسرافآمیز، خواستار نهادینه شدن فرهنگ صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت منابع در دستگاهها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه درس اخلاق مدیران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه محاسبه نفس در تعالی انسان، بر ضرورت بازنگری مستمر در رفتارهای فردی و سازمانی تأکید کرد و اسراف را یکی از مهمترین آسیبهای اخلاقی و مدیریتی برشمرد.
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