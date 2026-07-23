کشف بیش از ۸ هزار قلم مکمل غذایی غیرمجاز در آزادراه قزوین-زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن، ۸ هزار و ۷۵۱ قلم انواع مکمل‌های غذایی غیرمجاز شامل قطره و کپسول مولتی‌ویتامین را کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش اقلام کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار جمالی در پایان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر محورهای مواصلاتی، با هرگونه قاچاق کالا و فعالیت‌های سودجویانه که سلامت جامعه و اقتصاد کشور را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.