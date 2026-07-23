به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه و شورای زکات مازندران در فریدونکنار، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان برای تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: مدیریت مناسب منابع و جلوگیری از بروز کمبودها، امکان تداوم پشتیبانی از رزمندگان و حفظ آرامش جامعه را فراهم کرده است.

وی همچنین از فعالیت‌های کمیته امداد و دست‌اندرکاران حوزه زکات تقدیر کرد و افزود: همزمان با آغاز ماه صفر، یادآوری نقش تاریخی و اثرگذار اهل‌بیت(ع) در عرصه جهاد تبیین اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع)، تصریح کرد: کاروان اهل‌بیت(ع) با وجود آنکه در ظاهر در اسارت قرار داشت، با قدرت رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغی خود، فضای حاکم بر جامعه را تغییر داد و حکومت یزید را در موضع انفعال قرار داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان به دنبال تضعیف و تغییر ساختار جمهوری اسلامی هستند، گفت: اگر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، انسجام ملی و هوشیاری، نقشه‌های آنان را خنثی کنیم، در مسیر مکتب اهل‌بیت(ع) حرکت کرده‌ایم.

محمدی لائینی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات، تأکید کرد: نباید در برابر خواسته‌های نادرست دشمنان تسلیم شد یا تجربه توافق‌های خسارت‌بار گذشته تکرار شود.

وی حمایت از رزمندگان را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور باید با همه ظرفیت‌ها دنبال شود و قدردانی از مجاهدت‌های آنان وظیفه همگان است.

امام جمعه ساری با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، افزود: تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت همدلی، از مهم‌ترین عوامل عبور از شرایط دشوار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه زکات، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند نماز جماعت، مراسم مذهبی و راهپیمایی اربعین مسئولیت داریم، در ترویج و اجرای فریضه زکات نیز باید با جدیت عمل کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان، مدیریت همزمان برنامه‌های مذهبی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: همان‌گونه که در ایام محرم برگزاری مراسم و حضور مردم در صحنه به خوبی مدیریت شد، در آستانه اربعین نیز این هماهنگی و برنامه‌ریزی باید با دقت ادامه یابد.