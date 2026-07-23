به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به برنامهریزیهای گسترده استان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: با وجود تداوم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، برنامهریزیهای لازم برای اعزام زائران کربلای معلی در قالب ستاد اربعین استان از ماه گذشته آغاز شده و نشستها و جلسات متعددی با حضور دستگاههای مسئول برگزار شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امسال ۵۶ موکب در کشور عراق و ۲۲ موکب در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور وظیفه خدمترسانی به زائران استان هرمزگان را بر عهده خواهند داشت.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه تمامی نیازمندیهای این عملیات بزرگ مردمی پیشبینی شده است، تصریح کرد: ۱۸ کارگروه تخصصی ستاد اربعین استان گزارش آمادگی خود را ارائه کردهاند و تمامی ملزومات، اقلام غذایی، مایحتاج اساسی و سایر نیازهای مورد نیاز برای خدمترسانی به زائران تأمین شده است.
آشوری تازیانی با اشاره به تجربه موفق هرمزگان در اربعین سال گذشته، اظهار امیدواری کرد: با رفع برخی مشکلات و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدمات امسال با کیفیتی بهتر از سال گذشته به زائران ارائه شود.
وی از برپایی موکب ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در عمود ۱۶۸ مسیر پیادهروی اربعین به عنوان یکی از ابتکارات فرهنگی امسال یاد کرد و گفت: این اقدام در پی جنایت دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف معرفی و تبیین مظلومیت شهدای این حادثه برنامهریزی شده است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در این موکب با برگزاری برنامههای فرهنگی، نمایشگاههای روایتگری و تولید محتوای متناسب، تلاش خواهد شد پیام مظلومیت شهدای دانشآموز شجره طیبه به میلیونها زائر اربعین و همچنین زائرانی از کشورهای مختلف جهان منتقل شود.
آشوری تازیانی با بیان اینکه این اقدام با مشارکت خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، مجموعه عتبات عالیات، صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی انجام میشود، خاطرنشان کرد: معرفی مظلومیت این شهدا در بزرگترین اجتماع جهان اسلام، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان، جلوهای از اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رسواکننده جنایات دشمن خواهد بود.
وی تأکید کرد: با هماهنگیهای انجام شده و تلاش مستمر ستاد اربعین استان، هرمزگان آمادگی دارد تا با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود، خدماتی شایستهتر از سال گذشته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کند.
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