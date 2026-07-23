به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی با جمعی از بانوان فعال حوزه عفاف و حجاب، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، فتنه دیماه و دیگر شهدای کشور را گرامی داشت.
وی با قدردانی از بانوان حاضر در این نشست، اظهار کرد: اگر به اثربخش بودن فعالیتهای فرهنگی امید نداشته باشیم، یا از ادامه مسیر بازمیمانیم و یا با سستی حرکت خواهیم کرد، در حالی که جامعه ایرانی از ریشههای عمیق فرهنگی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برخوردار است و همین سرمایهها زمینه امیدواری برای موفقیت در عرصه فرهنگ را فراهم میکند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با بیان اینکه نصرت الهی پشتوانه جبهه فرهنگی است، افزود: همانگونه که خداوند رزمندگان اسلام را در میدان نبرد یاری میکند، فعالان عرصه فرهنگ و دین نیز از این امداد الهی برخوردار خواهند بود و نباید در برابر گستردگی آسیبهای فرهنگی احساس ناامیدی کرد.
وی با استناد به آیه «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» تصریح کرد: یک جمع کوچک اما با ایمان و اراده میتواند بر جریانهای بزرگ غلبه کند و تلاشهای خالصانه فعالان فرهنگی، آثار ماندگار و پیشگیرانه خواهد داشت.
آیتالله مظفری بر ضرورت همراهی نهادهای حاکمیتی با حرکتهای مردمی تأکید کرد و گفت: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، موفقیت فعالیتهای فرهنگی در گرو همکاری و حمایت دستگاههای مسئول است و همه در قبال این مسئولیت وظیفه دارند.
امام جمعه قزوین از برنامهریزی برای تشکیل قرارگاه مشترک عفاف و حجاب در استان خبر داد و افزود: نشستهای هماندیشی فعلی، مقدمه راهاندازی این قرارگاه است تا نهادهای حاکمیتی و فعالان مردمی در کنار یکدیگر، با انسجام و هماهنگی بیشتر برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در استان فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: استان قزوین از ظرفیتهای ارزشمند انسانی برخوردار است و حضور بانوان فرهیخته و فعال در این حوزه، سرمایهای مهم برای پیشبرد برنامههای فرهنگی محسوب میشود که با همافزایی این ظرفیتها میتوان اقدامات مؤثر و ماندگاری را رقم زد.
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